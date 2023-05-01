Kan ik een dropshippingorder annuleren?

Wanneer je in je webshop iets verkoopt, importeren wij de volgende dag de gegevens en maken we een afhandelingsorder aan in je creativehub-account.

We zijn niet ingericht op automatische annuleringen via je webshop. Dat betekent dat als je een order in je webshop annuleert, wij de ordergegevens toch importeren en doorgaan met de afhandeling. In Shopify is er een knop om een annulering aan te vragen. Als je via die knop een annulering aanvraagt, wordt die afgewezen.

Wil je een order annuleren, dan moet je direct contact met ons opnemen om dit aan te vragen. Bereikt je annuleringsverzoek ons voordat de order is geprint, dan kunnen we de order annuleren. Bereikt het ons nadat de order is geprint, dan kunnen we de afhandelingskosten niet terugbetalen, maar regelen we graag een wijziging van het verzendadres naar jou als verkoper, zodat je klant de order niet ontvangt.

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of livechat. Klik hier voor de gegevens