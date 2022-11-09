Wat gebeurt er wanneer mijn afdruk met beperkte oplage is uitverkocht?

Ontdek wat er gebeurt als het product dat je in beperkte oplage hebt opgezet en verkocht, uitverkocht raakt.

Is mijn beperkte oplagenummer in creativehub gesynchroniseerd met Shopify?

Beperkte oplagenummers worden weergegeven als ‘voorraadhoeveelheid’ in Shopify. Deze nummers worden gesynchroniseerd, dus wanneer je een beperkte oplageproduct verkoopt, zal de voorraad afnemen in Shopify en een beperkte oplageproduct zal worden afgevinkt in creativehub.

‘Voorraad’ is niet vergrendeld in Shopify. Als u dit aantal aanpast, zal het aantal in creativehub niet veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om ervoor te zorgen dat de voorraadaantallen overeenkomen met de instellingen die in creativehub zijn toegepast.

Wat gebeurt er als een beperkte oplage uitverkocht raakt?

Wanneer je editie uitverkocht is, kunnen klanten geen afdrukken meer kopen in je Shopify-winkel, tenzij je ervoor kiest om een andere set beperkte oplageproducten uit te brengen.

De meeste Shopify-thema’s laten zien wanneer een afdruk uitverkocht is, zodat klanten op de hoogte worden gehouden. Hieronder zie je een voorbeeld.