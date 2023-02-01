Hoe stel ik verzendkosten in op mijn website?

Zo werkt het met Shopify & WooCommerce

Wil je onze verzendkosten importeren en die als verzendtarief aan je klanten doorberekenen, importeer je producten dan met de optie ‘Add to shipping profile’ (toevoegen aan verzendprofiel) aangevinkt.

Hiermee worden verzendprofielen in de verzendinstellingen van je website geïmporteerd, met de naam ‘creativehub’ in Shopify en ‘Dropshipping [regio]’ in WooCommerce.

Bij volgende productimports werkt de optie ‘Add to shipping profile’ zo:

Aangevinkt: het product wordt in je verzendinstellingen aan ons verzendprofiel toegewezen

Niet aangevinkt: het product wordt aan je algemene verzendinstellingen toegewezen

Kan ik de prijzen van het verzendprofiel aanpassen nadat het in mijn webshop is geïmporteerd?

Ja, je kunt de prijzen van het verzendprofiel naar wens aanpassen. Wil je veranderen wat je je klanten voor verzending rekent, log dan in, ga naar je verzendinstellingen, zoek de creativehub-verzendprofielen en pas ze aan. Daarmee verander je wat je je klanten in rekening brengt.

Zodra de verzendprofielen in je webshop zijn geïmporteerd, werken wij ze niet meer bij. Dat komt doordat klanten meestal hun eigen verzendtarieven kiezen. Wil je de verzendprofielen terugzetten naar de standaardinstelling, verwijder ze dan uit je account en importeer een product opnieuw.

(Opmerking over de verlaging van de verzendkosten in april 2024: we werken je verzendprofielen niet automatisch bij. Wil je de nieuwe tarieven in je webshop doorvoeren, pas de verzendprofielen dan handmatig aan of verwijder ze en importeer ze opnieuw. Wat je ook doet, bij de orderafhandeling rekenen wij je altijd de bijgewerkte verzendkosten.)

Zo werkt het met Squarespace, Etsy & Wix

Squarespace, Etsy en Wix bieden ons niet de mogelijkheid om bij het importeren onze verzendprofielen mee te sturen. Gebruik je een van deze platforms, dan moet je dus je eigen verzendtarieven instellen.

Uiteindelijk bepaal jij wat je voor verzending rekent. We raden je wel aan om zelf tarieven in te stellen. We adviseren £15 / $19 / €15 voor de bezorging van orders met alleen prints en van ingelijste orders naar het VK, de EU, de VS, Canada en de EER (Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein). En £39 / €45 / $49 naar de overige landen (rest van de wereld).

Verder adviseren we je printprijzen zo in te stellen dat je marge gemiddeld minimaal 60-65% is. Dat betekent dat je winst minimaal ongeveer 60-65% is van de omzet die je per verkochte print krijgt.

Anders gezegd: wat wij je voor de print/lijst plus bezorging rekenen, is hoogstens 35-40% van wat jij je koper voor de print/lijst plus bezorging rekent.