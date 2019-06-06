Fine art monteren
Fotografisch en fine art monteren, beschermt en toont je werk op een mooie en minimalistische manier die ook zeer geschikt is voor tentoonstellingen met impact, zodat kijkers zich op het werk kunnen concentreren.
Fotografisch en fine art monteren, beschermt en toont je werk op een mooie en minimalistische manier die ook zeer geschikt is voor tentoonstellingen met impact, zodat kijkers zich op het werk kunnen concentreren.
Fotografie en fine art monteren, beschermt en toont je werk op een mooie en minimalistische manier die ook zeer geschikt is voor tentoonstellingen met impact, zodat kijkers zich op het werk kunnen concentreren.
Archiefbestendig monteren is een werkwijze waarbij je kunstwerk met een droge, zuurvrije lijmfolie op een drager wordt bevestigd. Zo komt je afbeelding volledig vlak te liggen en kan ze direct aan de muur worden bevestigd of in een lijst worden geplaatst.
Hoogwaardig aluminium geeft een stevige en slijtvaste achterkant. Bevestigingsopties: latten of subframe.
Een lichtgewicht composiet van aluminium en PVC. Bevestigingsopties: latten of subframe.
Foamex is een stijf en onbuigzaam foamboard van uitzonderlijke kwaliteit. Kleuropties: zwart of wit. Bevestigingsopties: velcro.
Ook bekend als foamcore, foamboard is licht, flexibel en betaalbaar. Kleuropties: Wit. Bevestigingsopties: velcro of in-duw bevestigingen.
Dit 2 mm displaykarton is onze meest betaalbare drager. Bevestigingsopties: velcro.
Duurzaam en stijf. Een duurzame en kosteneffectieve manier om verschillende soorten print types weer te geven. Kleur: zwart of wit geverfde randen. Bevestigingsopties: Latten / MDF-bevestigingen.
Het kunstwerk wordt ondersteund met Perspex, aluminium of dibond waarna een transparant Perspex op de top gemonteerd wordt voor een zeer eigentijdse look. Bevestigingsopties: subframe.
Al onze montage materialen hebben verschillende opties voor het bevestigen van de kunstwerken aan de muur.
Als een echt kosteneffectieve optie, werken latten door het gebruik van twee overeenkomstige stroken gehoekt hout - één gemonteerd op de achterkant van de ondergrond en een andere aan de muur - die aan elkaar sluiten.
Subframes zijn licht, sterk en hangen aan schroeven, waardoor ze extreem veelzijdig zijn.
Velcro maakt het ophangen aan de muur snel en eenvoudig. Een populaire keuze voor tijdelijke tentoonstellingen en lichte dragers zoals karton, foamboard en Foamex.
Nagelbevestigingen zijn alleen voor gebruik bij MDF-montage. Er zijn verschillende opties en degene die je kiest, hangt af van je persoonlijke voorkeur.
Bestel nu en ontvang je prints binnen 5-10 dagen, of haal ze dezelfde dag op in onze London Print Studio als je vóór 15.00 uur bestelt.
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