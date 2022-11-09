Verkoop je kunst online in 7 makkelijke stappen

Walking you through the 7 steps to start selling your art online with creativehub and Shopify.

Stap 1: Meld je aan voor je gratis creativehub-account

Meld je hier aan voor een gratis creativehub-account. Als je al een account hebt, log dan in.

Stap 2: Upload bestanden en pas instellingen toe in creativehub

Zodra je bent ingelogd op je creativehub-account, ga je naar je ‘Home’ pagina. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een sectie met de naam ‘Tutorials’. Klik hier en selecteer de optie ‘Verkoop je kunst via Shopify. ‘

In deze korte tutorial doorloop je de stappen voor het uploaden van de bestanden die je wilt verkopen als kunstafdrukken. Je ziet hoe je de maten toepast die je wilt aanbieden, het papier waarop je wilt afdrukken, de prijzen en de instellingen voor beperkte oplage.

Deze tutorlais zijn altijd beschikbaar in je creativehub-account.

Als je verder nog hulp nodig hebt, neem je contact op met ons team.

Stap 3: Maak je winkel op Shopify

Ga vervolgens naar Shopify om je abonnement te kiezen en je nieuwe winkel te ontwerpen, te kiezen uit een schat aan geweldige sjablonen of je eigen ontwerpen.

Een live preview van een winkel bekijk je hier.

Stap 4: Installeer de app

Selecteer in je Shopify-account de optie ‘Apps’ in het hoofdmenu en selecteer vervolgens ‘Bezoek Shopify App Store’.

Zoek naar ‘creativehub’ en volg de installatiestappen. Zodra de creativehub Shopify app is geïnstalleerd, worden zowel je creativehub als Shopify accounts gekoppeld.

Stap 5: Importeer creativehub producten in je Shopify winkel

Zodra je producten zijn geprijsd in creativehub, worden ze automatisch vermeld in de creativehub Shopify app en klaar om te worden geïmporteerd naar je Shopify productenlijst.

Om naar de app te gaan, log je in op je Shopify-winkel, klik je op ‘Apps’ en selecteer je de creativehub-app.

Je ziet dan een lijst met alle geprijsde producten van Stap 2. Er is een knop ‘Importeren’ naast elk product. Hiermee wordt elk product geïmporteerd in je Shopify-productlijst. Maak vanaf hier elk product beschikbaar en je bent klaar om te verkopen.

Om meer te weten te komen over hoe de creativehub Shopify app werkt, klik je hier.

Stap 6: Voeg een betaalpas toe om orderverwerking mogelijk te maken

Wanneer je een afdruk verkoopt in je Shopify-winkel, betaalt de klant je het volledige bedrag via de door jou gekozen betaalmethode, die kan worden geconfigureerd in de hoofdinstellingen in Shopify.

Je wordt dan apart door ons gefactureerd voor de productiekosten en de verzendkosten.

Er moet een gelinkte bankkaart in je creativehub-account staan om deze betaling te kunnen uitvoeren.

Om dit te doen, in de rechterbovenhoek van de pagina staat je profielicoon, klik hierop en selecteer vervolgens ‘kunstwinkelinstellingen’ in het vervolgkeuzemenu. Klik op ‘Betalingsinstellingen’.

Stap 7: Trek bezoekers voor je winkel

Nu ben je helemaal klaar met je nieuwe online kunstwinkel!

Wanneer een van je afdrukken wordt verkocht, verwerken wij de order en verzenden wij de afdruk binnen 2-5 werkdagen rechtstreeks naar je klant.

Dan is het tijd om na te denken over het aantrekken van bezoekers naar je online winkel.

Hoewel er geen snelle oplossing is, zijn er veel manieren om dit te doen. We hebben een gratis boek gemaakt dat deze onderwerpen behandelt en meer, krijg hieronder uw gratis exemplaar: