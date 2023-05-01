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Welke formaten kant-en-klare lijsten zijn er voor dropshipping?

In de tabel hieronder staan de beschikbare lijstformaten voor het dropshippen van kunstprints:

BeeldverhoudingA-formaat cm (b) cm (h) inch (b) inch (h)
1:1,41A42129,711,78,3
4:5283511,013,8
1:1,41A329,74216,511,7
1:1303011,811,8
3:4304011,815,8
2:3304511,817,7
1:1404015,815,8
4:5405015,819,7
2:3406015,823,6
1:1,41A2425923,416,5
1:1505019,719,7
1:1,41A1598433,123,4
3:4608023,831,5
5:77010027,639,4

Over de kosten van deze lijsten lees je in dit artikel. Meer informatie over het lijstmerk en de gebruikte materialen vind je in dit artikel.

Bijgewerkt op oktober 2026

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