Welke formaten kant-en-klare lijsten zijn er voor dropshipping?

In de tabel hieronder staan de beschikbare lijstformaten voor het dropshippen van kunstprints:
|Beeldverhouding
|A-formaat
|cm (b)
|cm (h)
|inch (b)
|inch (h)
|1:1,41
|A4
|21
|29,7
|11,7
|8,3
|4:5
|–
|28
|35
|11,0
|13,8
|1:1,41
|A3
|29,7
|42
|16,5
|11,7
|1:1
|–
|30
|30
|11,8
|11,8
|3:4
|–
|30
|40
|11,8
|15,8
|2:3
|–
|30
|45
|11,8
|17,7
|1:1
|–
|40
|40
|15,8
|15,8
|4:5
|–
|40
|50
|15,8
|19,7
|2:3
|–
|40
|60
|15,8
|23,6
|1:1,41
|A2
|42
|59
|23,4
|16,5
|1:1
|–
|50
|50
|19,7
|19,7
|1:1,41
|A1
|59
|84
|33,1
|23,4
|3:4
|–
|60
|80
|23,8
|31,5
|5:7
|70
|100
|27,6
|39,4
Over de kosten van deze lijsten lees je in dit artikel. Meer informatie over het lijstmerk en de gebruikte materialen vind je in dit artikel.