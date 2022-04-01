Welke print- en lijstproducten kan ik dropshippen?

Je kunt wereldwijd fine-art prints van galeriekwaliteit dropshippen, als giclée print of fotoprint, en kant-en-klare lijsten.

Professionele kunstenaars kiezen voor giclée prints en fotoprints vanwege het fijne detail, het zware papier, de briljante kleuren en de nauwkeurige kleurweergave. Meer over onze giclée- & fotopapieren lees je hier.

Je kunt je prints ook met kant-en-klare lijsten verkopen. Die zijn gemaakt van massief hout en glas en zijn er in drie kleuren: zwart, wit en eiken. Hier lees je meer over deze lijstopties.

Alle verpakkingen zijn neutraal (white label) of dragen jouw branding als je die optie hebt gekozen. Je kunt certificaten voor gelimiteerde of open edities meesturen in verschillende stijlen, van klassiek tot modern. Tot slot kun je een insert aan je orders toevoegen, met informatie over de kunstenaar, de galerie, de kunst- of creatieve organisatie of over het project waar het werk uit voortkomt.

Lees meer over giclée- en fotopapier en de lijstopties voor dropshipping.