Print verkocht, maar geen dropshippingorder in creativehub

Wanneer je een verkoop doet in je webshop, importeren we de gegevens en maken we de volgende dag een dropshippingorder aan in je creativehub-account.

Wil je controleren of we een verkoop hebben ontvangen, wacht dan één dag, log in op je creativehub-account en ga naar ‘Art store settings’ (instellingen kunstwinkel) > ‘Store fulfilment’ (orderafhandeling)

Zie je de order na één dag nog niet, controleer dan het volgende:

Controleer of je creativehub-account nog gekoppeld is aan je website. Een veelvoorkomende reden dat orders niet worden geïmporteerd, is dat gebruikers hun creativehub-account per ongeluk hebben ontkoppeld Controleer of de SKU-nummers van de producten in je webshop overeenkomen met de SKU-nummers in creativehub. Klik hier voor meer informatie Is de order via je website voor klanten geplaatst? Orders die handmatig in de beheeromgeving van je webshop of via apps van derden zijn aangemaakt, komen niet bij ons aan Is de order als ‘contant’ of persoonlijk via een kassasysteem (POS) betaald gemarkeerd? Die orders komen niet bij ons aan Is de order geplaatst met de bezorgoptie ‘afhalen’ of ‘ophalen bij verkoper’? Die orders komen niet bij ons aan, want we hebben het bezorgadres van de eindklant nodig om de order af te handelen Gebruik je Wix, zorg dan dat je producten niet in ‘Collections’ (collecties) zijn gegroepeerd. Producten mogen alleen in de collectie ‘All Products’ (alle producten) staan. Zodra de producten uit de andere collecties zijn verwijderd, handelen we de orders af.

7. Gebruik je Shopify, controleer dan of je de order niet hebt ‘gearchiveerd’, want dan kunnen we hem niet in ons productiesysteem ophalen. Is dat wel zo, zet de status dan gewoon terug op ‘open’. Lees hier meer.



8. Gebruik je Shopify, controleer dan of je de fulfilmentlocatie niet hebt gewijzigd van ‘Creativehub Fulfilment’ naar een van je eigen locaties.

9. Gebruik je Shopify, is het item dan via je Facebook Shop-integratie verkocht? Als de betaalstatus niet ‘Paid’ (betaald) is, handelen we de order niet automatisch af. Je ziet dit in je Shopify-orders zoals in de schermafbeelding hieronder. Zet de orderstatus op ‘Fulfilled’ (afgehandeld) en wij verwerken de order:

Heb je het product correct ingesteld, is je webshop gekoppeld aan je creativehub-account en staat je order nog steeds niet in je creativehub-account, neem dan contact op met onze klantenservice.