Je moet beginnen met het identificeren van de content en boodschappen die beter presteren, de doelgroepen die bereid zijn te kopen, en dit vervolgens benutten om diepere betrokkenheid te stimuleren.

Met betaalde advertenties levert het spelen van de lange termijn winst op — en dát is het moment om op te schalen. Het helpt als je hier de afgelopen 15 jaar ervaring mee hebt en een data-analyseteam achter je staat. Gelukkig hebben wij dat… dus laten we praten.