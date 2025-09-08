Maak van sociale betrokkenheid een bloeiende kunstcarrière
Bij theprintspace zijn wij het toonaangevende marketingbureau ter wereld dat zich volledig richt op social commerce voor kunstenaars.
Bij theprintspace zijn wij het toonaangevende marketingbureau ter wereld dat zich volledig richt op social commerce voor kunstenaars.
Wij leveren directe resultaten door bewezen strategieën in te zetten die online verkoop en winst onmiddellijk verhogen. Maar daar stoppen we niet. Samen bouwen we jouw merk uit tot een krachtig geheel — waarmee je een duurzame, bloeiende carrière opbouwt die grotere projecten, tentoonstellingen en de vrijheid om op jouw voorwaarden te creëren mogelijk maakt.
Verkeersgeneratie
Wij ontwikkelen communicatiestrategieën voor social posts, e-mail- en sms-marketing om het verkeer naar je shop tijdens kunstverkopen te maximaliseren. In sommige gevallen herschrijven we je teksten met behulp van gedragswetenschap, en we bedenken en voeren betaalde advertentiecampagnes uit.
Conversieratio-optimalisatie
Conversieratio — het percentage waarmee bezoekers worden omgezet in verkopen — is de belangrijkste maatstaf bij online kunstverkoop. Het begint ermee dat kunstenaars de markt niet overspoelen met werk, zodat hun kunst exclusief blijft en conversies worden gestimuleerd. Een andere belangrijke factor is het gebruik van onze eigen private Shopify-templates, die via split-tests zijn geoptimaliseerd om conversieratio’s te maximaliseren.
E-mail- & sms-marketing
Het belang van e-mail- en sms-marketing wordt door kunstenaars vaak onderschat. Toch vormen deze abonnees je grootste troef. Sterker nog, een consequente focus op het opbouwen van deze abonnees is de belangrijkste factor voor het stimuleren van zowel korte- als langetermijnverkoopgroei.
Doelgroepgroei
Op social media varieert dit van organische methoden, zoals het ontwikkelen van de juiste poststrategie, tot samenwerkingen met andere kunstenaars of betaalde marketing, waarbij je met precisietargeting actieve verzamelaars bereikt.
Merkontwikkeling
Merkontwikkeling richt zich op het vergroten van de waardering voor jou en je werk onder volgers en abonnees, en het omzetten van hen in terugkerende verzamelaars. Product en prijs spelen hierin een cruciale rol; je moet de juiste producten aanbieden zodat verzamelaars op elk prijsniveau met hun verzamelreis bij jou kunnen beginnen.
Verzamelaars Koesteren
De reis van elke verzamelaar begint met een vonk van nieuwsgierigheid. Wij helpen je die vonk aan te wakkeren tot een blijvende passie — waarbij verzamelaars doorgroeien van de eerste ontdekking naar hun eerste print, naar originelen, naar het bezoeken van je tentoonstellingen en uiteindelijk echte ambassadeurs van je kunst worden.
Doordat we rechtstreeks samenwerken met veel van ’s werelds meest gevolgde kunstenaars op social media, kunnen we prestaties benchmarken en via data bruikbare inzichten leveren. Wanneer je met ons samenwerkt, maken we eenvoudige rapporten waarmee we je helpen meer te doen van wat werkt — en minder van wat niet werkt.
Kunst kopen gebeurt zelden in een opwelling. Het is een proces van ontdekken, verbinden en vertrouwen opbouwen. Wij helpen je om je verzamelaars stap voor stap te begeleiden — van nieuwsgierigheid tot terugkerende kopers en ambassadeurs — met bewezen strategieën uit de gedragswetenschap.
De meeste kunstenaars verspillen tijd (en geld) aan advertenties die niet converteren. Wij doen het anders: we identificeren winnend content, richten ons op de juiste verzamelaars en schalen succes met precisie op. Na 15 jaar ervaring weten wij wat werkt — en wat niet.
Je moet beginnen met het identificeren van de content en boodschappen die beter presteren, de doelgroepen die bereid zijn te kopen, en dit vervolgens benutten om diepere betrokkenheid te stimuleren.
Met betaalde advertenties levert het spelen van de lange termijn winst op — en dát is het moment om op te schalen. Het helpt als je hier de afgelopen 15 jaar ervaring mee hebt en een data-analyseteam achter je staat. Gelukkig hebben wij dat… dus laten we praten.
De e-maillijst van een kunstenaar is een onmisbare troef en het meest betrouwbare kanaal om betrokkenheid te verdiepen en langdurige relaties met verzamelaars op te bouwen.
Maximaliseer abonnementspercentages
Campagnes stimuleren inschrijvingen, in combinatie met hoog presterende e-mailinschrijfpagina’s.
E-mailbetrokkenheid
Gebruik e-mail om op een diepere, contextrijke manier over je werk te communiceren. Zie het effect op je verkoop!
Hoe meer je verkoopt, hoe meer je kunt herinvesteren in je kunstcarrière — grotere ideeën, gedurfdere projecten, tentoonstellingen, samenwerkingen en de vrijheid om te creëren. Een focus op zowel merk- als verkoopstrategie verhoogt je verkoop vandaag, terwijl je tegelijk de basis legt voor langdurig succes: een toekomst waarin je kunst bloeit én jijzelf ook.
Stuart Waplington, CEO & Founder
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