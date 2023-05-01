Welke websites kan ik aan creativehub koppelen?

Onze dropshippingsoftware biedt naadloze plug-and-play-koppelingen met de grootste e-commerceplatforms. Daarnaast hebben we onze eigen API voor kunstprints, waarmee je elke website of mobiele app kunt koppelen. Verkoop je een print, dan regelen wij de hele logistiek, van printen tot verzenden.

Optie 1: websiteplugin

We hebben plug-and-play-koppelingen met de volgende platforms. Ga aan de slag met onze snelle gidsen in 7 stappen:

Optie 2: dropshipping-API

We hebben ook een openbare REST API waarmee je onze dropshippingoplossing aan elke website of mobiele app kunt koppelen. Hiervoor heb je waarschijnlijk de hulp van een webontwikkelaar nodig.

Meer informatie over de API vind je in onze documentatie.