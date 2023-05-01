Kan ik het bestand wijzigen van een al geïmporteerd product?

Het kan voorkomen dat je het originele printbestand in creativehub moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat je een groter bestand wilt uploaden om meer formaten aan te bieden, of omdat de kleur moet worden aangepast.

Als het bestand moet worden vervangen, moet je de verkoopinstellingen opnieuw toepassen op het nieuwe bestand en het product importeren alsof het een nieuw product is. Dat komt omdat verkoopinstellingen, zoals papiersoort en formaten, worden opgeslagen bij de bestanden die je naar creativehub uploadt.