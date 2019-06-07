Onze online Giclée print service is zeer geliefd bij illustratoren, schilders en fotografen. Wij maken kleur-perfecte Giclée prints voor je, met behulp van de allernieuwste technologie. Er zijn 7 duurzame fine art papieren in ons zorgvuldig uitgekozen assortiment, van hoge texturen tot glad tot glanzend.
Ilford Cotton Textured is een sterk getextureerd Giclée-papier uit ons assortiment dat een sterke zwartweergave en een goede kleurintensiteit biedt. De textuur houdt de inkt vast en vangt het licht. Dit Giclée-papier heeft een witte, ongecoate papierbasis die, samen met de textuur, het kunstwerk een prachtig fine art reproductiegevoel geeft. De textuur is nog meer uitgesproken dan die van Hahnemühle German Etching, dus als je echt op zoek bent naar een ambachtelijk gevoel, is dit een geweldige optie. Net als German Etching is Ilford Cotton Textured een robuust papier dat goed kan worden gemonteerd.
Max print grootte (cm)
110x1193
Gewicht (gsm)
310
Afwerking
Mat
Papier toon
Warm wit
Textuur
Hoge textuur, strak (aquarel papier)
2
Canson Baryta
Een zuiver wit barytapapier met uitstekende zwartdichtheid, contrast en detailweergave. Geweldig voor afbeeldingen met een hoog contrast, evenals fluorescerende en levendige kleuren. De barytabasis creëert witter wit en dieper zwart, terwijl de zijdezachte reflecterende coating de details en definitie van de afbeelding verbetert. We raden aan voorzichtig met de afdruk om te gaan, omdat het een gevoelig papier is. Als je de afbeelding wilt laten monteren, adviseren we een witte rand toe te voegen.
Max print grootte (cm)
110x1193
Gewicht (gsm)
310
Afwerking
Licht glanzend
Papier toon
Helder wit
Textuur
Extra glad
3
Epson Semi Gloss
Een geweldig veelzijdig papier, gekozen vanwege zijn fotografische esthetiek, levendige kleurenreproductie, hoog contrast en robuust gevoel. Het semi-glanzende, platte oppervlak geeft de illustratie een fotografisch gevoel, gecombineerd met het subtiele schilderkunstige gevoel van een Giclée fine art print. Ons lichtste papier van alle Giclées. Het oppervlak is voorzien van een hars laag en is daarmee ook ons sterkste papier.
Max print grootte (cm)
152x1193
Gewicht (gsm)
260
Afwerking
Semi-glanzend
Papier toon
Helder wit
Textuur
Extra glad
4
Hahnemühle Bamboo
Bamboo is werelds eerste digitale fine art inkjetpapier gemaakt van bamboevezels. Bamboe staat voor natuurlijkheid en een duurzame papier productie. Met name geschikt voor warme kleuren en monochrome prints. Hahnemühle Bamboo is gemaakt van 90% bamboevezels en 10% katoen en combineert fotografie met milieuvriendelijkheid. Dit natuurlijke, warm getinte, gladde en zonder-optisch-bleekmiddel kunst papier biedt maximale verouderings bestendigheid. Het garandeert een extreem groot kleurengamma en een hoge kleurdichtheid.
Max print grootte (cm)
110x1193
Gewicht (gsm)
290
Afwerking
Mat
Papier toon
Warm roomig geel
Textuur
Glad
5
Hahnemühle Pearl
Hahnemühle Pearl heeft een gladde sinaasappelschiltextuur en een heldere, neutraal witte basis. Het creëert natuurlijke zwart-witafbeeldingen en biedt een levendige kleurenreproductie met veel detail. Het papier is voorzien van een harslaagje met een vezelig gevoel. De satijnen afwerking van de harscoating geeft diepte aan het beeld. In combinatie met de textuur en de levendige kleurenreproductie geeft dit het beeld het gevoel van een olieverfschilderij. Dit is een van de meest geschikte papieren uit het Giclée-assortiment voor montage.
Max print grootte (cm)
110x1193
Gewicht (gsm)
285
Afwerking
Pearl/satijn
Papier toon
Natuurlijk wit
Textuur
Fijne sinaasappelschil textuur
6
Hahnemühle Photorag
De supermatte afwerking van Hahnemühle Photorag maakt dit papier een van onze populairste opties onder kunstenaars, illustratoren en fotografen. Het papier geeft gedempte zwarttinten met een gelijkmatige kleurweergave en uitstekende details. Het oppervlak heeft een minimale textuur met een krijtachtig, glad katoengevoel dat zorgt voor vloeiende kleurovergangen. Het heeft een delicaat oppervlak, dus we raden extra zorg aan bij het hanteren. Photorag is geschikt voor montage, maar door de katoenstructuur kunnen randen rafelen als ze niet zorgvuldig worden gehanteerd.
Max print grootte (cm)
152x1193
Gewicht (gsm)
308
Afwerking
Mat
Papier toon
Gebroken wit
Textuur
Glad
7
Hahnemühle German Etching
Dit zware papier heeft een enigszins warme basistint en een krachtige, gevlekte textuur. Het creëert een afdruk met levendige kleuren en diepe, rijke zwarttinten met een hoog contrast. Dit komt door de textuur van het papier, waardoor het meer inkt vasthoudt en het licht vangt. German Etching is een van onze zwaardere Giclée-papieren. Met zijn gewicht en sterke textuur geeft dit papier een kunstwerk een handgemaakt gevoel. Hahnemühle German Etching is een robuust Giclée-papier, wat betekent dat het niet zo snel aan de randen rafelt.
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