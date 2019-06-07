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Ilford Cotton Textured

Ilford Cotton Textured is een sterk getextureerd Giclée-papier uit ons assortiment dat een sterke zwartweergave en een goede kleurintensiteit biedt. De textuur houdt de inkt vast en vangt het licht. Dit Giclée-papier heeft een witte, ongecoate papierbasis die, samen met de textuur, het kunstwerk een prachtig fine art reproductiegevoel geeft. De textuur is nog meer uitgesproken dan die van Hahnemühle German Etching, dus als je echt op zoek bent naar een ambachtelijk gevoel, is dit een geweldige optie. Net als German Etching is Ilford Cotton Textured een robuust papier dat goed kan worden gemonteerd.