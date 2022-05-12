Producten importeren van creativehub naar mijn webshop lukt niet

Heb je printproducten aangemaakt?

Voordat je producten naar je website kunt importeren, moet je je printbestanden eerst instellen als producten om in je webshop te verkopen. Zo doe je dat.

Heb je je website gekoppeld aan creativehub?

Voordat je je printproducten naar je webshop kunt importeren, moet je je webshop eerst koppelen aan creativehub. Lees daarvoor de korte handleiding voor het platform dat je gebruikt hier.

Heb je je website gekoppeld, dan kun je in je creativehub-account controleren of de koppeling actief is. Klik op ‘art store settings’ > ‘integrations’.

Heb je in je productlijst op ‘import’ geklikt?

Je producten verschijnen pas in je webshop nadat je ze vanuit creativehub hebt geïmporteerd. Zo doe je dat

Heb je op import geklikt en toont de productlijst een tijdstempel van de import, dan zijn deze producten met succes naar je webshop geïmporteerd.

Zie je je producten niet op je website?

Geïmporteerde producten worden niet automatisch live gepubliceerd op je website. Ze worden geïmporteerd in de productlijst van je website. Lees hier meer daarover

Vernieuw de koppeling met je webshop

Voer de volgende stappen uit. Hiermee reset je de koppeling met je webshop. Let op: eerder geïmporteerde producten hoef je niet opnieuw te importeren:

Ga in creativehub naar art store settings > integrations > verbreek de koppeling (disconnect) waar het probleem zit Log uit bij creativehub Log uit bij Shopify Wis de cache/geschiedenis van je browser voor ‘alle tijd’, inclusief cookies (of, als je wat technischer bent, zoek alle creativehub.io-cookies op en verwijder alleen die). Sluit daarna de browser en open hem opnieuw Koppel de integratie opnieuw Probeer de import opnieuw

Meldingen ‘server error’ & ‘import failed’

Krijg je bij het importeren een servermelding (server error) of de melding ‘import failed’, dan kan dat de volgende oorzaken hebben: