Welke productgegevens worden in mijn webshop geïmporteerd?

Wanneer je printproducten naar je website importeert, krijg je een pop-up met de vraag welke productgegevens we met je product/varianten moeten importeren.

Dit zijn de 4 importopties:

Product variants (productvarianten) – de papiersoort, het formaat en de editie-instellingen die in de verkoopinstellingen op het product/de variant zijn toegepast. Deze optie kun je niet uitvinken.

(productvarianten) – de papiersoort, het formaat en de editie-instellingen die in de verkoopinstellingen op het product/de variant zijn toegepast. Deze optie kun je niet uitvinken. Variant prices (variantprijzen) – de prijs die in de verkoopinstellingen op de productvarianten is toegepast. Is dit vakje aangevinkt, dan importeren we de prijs die je in creativehub hebt opgeslagen. Is het uitgevinkt, dan importeren we de prijs niet. Bij de eerste import van dat product/die variant importeren we de prijs echter altijd.

(variantprijzen) – de prijs die in de verkoopinstellingen op de productvarianten is toegepast. Is dit vakje aangevinkt, dan importeren we de prijs die je in creativehub hebt opgeslagen. Is het uitgevinkt, dan importeren we de prijs niet. Bij de eerste import van dat product/die variant importeren we de prijs echter altijd. Add to shipping profile (alleen Shopify/WooCommerce) (toevoegen aan verzendprofiel) – het product wordt aan je verzendprofiel toegewezen. Meer hierover lees je hier

(toevoegen aan verzendprofiel) – het product wordt aan je verzendprofiel toegewezen. Meer hierover lees je hier Product images (productafbeeldingen) – de hoofdafbeelding (die wordt geprint) en de voorbeeldafbeeldingen op schaal (voorbeeld aan een wand in een interieur). Is dit uitgevinkt bij de eerste import, dan wordt alleen de hoofdafbeelding van het product naar de website geïmporteerd.

Elke keer dat je een import start, zijn alle vakjes standaard aangevinkt. Je kunt alle informatie uitvinken die je niet op de website wilt laten overschrijven.

We geven je de mogelijkheid om importopties uit te vinken, zodat je wijzigingen in varianten (formaat/papier/edities) kunt importeren zonder de productgegevens op je website te overschrijven. Lees meer over het importeren van creativehub-producten naar je website.