Van welk materiaal zijn de kant-en-klare dropshippinglijsten?

Lijstmerk

Het merk van onze kant-en-klare dropshippinglijsten is Nielsen Quadrum. Bekijk de video hieronder voor een overzicht van de lijsten die we aanbieden:

Houtsoorten

Quadrum-wissellijsten worden in Duitsland gemaakt van FSC®-gecertificeerd hout. Het hout komt uit duurzaam beheerde bossen die voldoen aan de criteria van de Forest Stewardship Council. De eikenhouten lijsten zijn van massief hout uit FSC®-gecertificeerde bronnen met een eikenfineer

Glas

De meeste lijsten hebben een ruit van floatglas met geslepen randen en een uv-filter van ongeveer 45%. Voor de extra grote formaten A1, 60x80 cm en 70x100 cm gebruiken we hoogwaardig helder acrylglas van 3 mm om schade tijdens het transport te voorkomen. De lijsten zijn ook voorzien van een zuurvrije inleg en een stevige achterwand.

Lijstkleuren

De beschikbare kleuren zijn ‘wit’, ‘zwart’ & ‘eiken’

Je kunt deze kleuropties hier op onze website bekijken. De voorbeelden tonen lijsten in A-formaat, maar de afwerking is identiek voor alle aangeboden formaten.

Lijstafmetingen

We bieden kant-en-klare lijsten voor dropshipping in 12 formaten, in de meest gangbare beeldverhoudingen zoals A-formaat, 1:1, 2:3, 3:4, 4:5 en 5:7. Lees hier meer over deze formaten en de kosten.

Voor al deze formaten zijn de afmetingen van het houten lijstprofiel gelijk: 25 mm diep en 16 mm breed

Ophangsysteem

De ophanging op de achterwand is een ‘spijkerophanging’. Lijsten in A-formaat hebben hangers voor zowel staand als liggend formaat. Zo ziet de ophanging er aan de achterkant van de lijst uit: