Een order is beschadigd of met een defect bij mijn klant bezorgd

Af en toe gaat er iets mis: een print raakt beschadigd tijdens het transport, of het product heeft een klein defect dat bij onze kwaliteitscontrole niet is opgemerkt. Dit komt zelden voor, maar is vervelend. Geen zorgen: we lossen het direct voor je op.



Soms helpt het ons om foto’s van de schade of het defect te zien, zodat we onze kwaliteitscontrole kunnen aanscherpen. Daarom kunnen we je vragen die naar ons te sturen. Hoe dan ook sturen we onmiddellijk, de volgende werkdag, een vervangend exemplaar naar je klant.

Wees gerust: wij communiceren niet rechtstreeks met je klanten (we zijn een white-labelservice). Is er een probleem, laat het ons dan weten en we lossen het op door het product te vervangen.

Onze beoordelingen op Trustpilot geven je alle vertrouwen in de kwaliteit en klantenservice die je van ons kunt verwachten.