Hoeveel ontwerpen zijn er voor echtheidscertificaten?

We bieden 6 ontwerpen voor echtheidscertificaten (COA’s) waaruit je in je creativehub-account kunt kiezen. Eén ontwerp is gratis, de andere vijf kosten ongeveer 2,50 € ($2,75) per geprint certificaat. Dit bedrag wordt bij de afhandelingskosten van je order opgeteld.

We vullen elk certificaat met je brandinggegevens (logo en digitale handtekening) en de editiegegevens (open editie of bijgehouden editie). Lees dit artikel om een gepersonaliseerd certificaat te maken dat met je orders wordt meegestuurd.

6 certificaatontwerpen

Classic (gratis)

Modern ($2,75 per stuk, ongeveer 2,50 €):

Clean ($2,75 per stuk, ongeveer 2,50 €):

Minimalist ($2,75 per stuk, ongeveer 2,50 €):

Traditional ($2,75 per stuk, ongeveer 2,50 €):

Typewriter ($2,75 per stuk, ongeveer 2,50 €):