Zo kies je de formaten van je kunstprints om online te verkopen

Wie online kunst koopt, doet dat meestal met de bedoeling om het thuis op te hangen, en bij online kunstaankopen ligt dat percentage nog hoger. Met dat in gedachten zijn er twee dingen belangrijk als je online kunst verkoopt en de verkoop wilt stimuleren: de optie om je prints ingelijst aan te bieden, en een reeks formaten.

Bied verschillende formaten aan om de verkoop te stimuleren

Door je klanten verschillende formaten aan te bieden, vergroot je de kans dat ze kopen. Houd die reeks formaten echter in lijn met het onderwerp en de stijl van het kunstwerk, in plaats van simpelweg 10 formaten van extra small tot extra large aan te bieden.

Kijk bijvoorbeeld naar het onderwerp: is het kunstwerk fijn van ontwerp of erg gedetailleerd? Zo ja, dan komt het het beste tot zijn recht in medium tot groot formaat, zodat de details ook op enige afstand zichtbaar blijven. Bij portretten zouden we in het algemeen zeggen: maak mensen niet groter dan ze in het echt zijn. Er is dus een relatie tussen formaat en onderwerp. Het helpt om testprints te maken van de formaten die je wilt aanbieden, zodat je precies weet hoe je kunstwerk op verschillende schalen aanvoelt. De klant heeft die mogelijkheid natuurlijk niet. Daarom genereren wij, wanneer je via theprintspace je kunst verkoopt, automatisch afbeeldingen op schaal die laten zien hoe de print aan de muur hangt, om de klant bij de keuze te helpen!

Bied kunstprints aan in kant-en-klare lijstformaten

Het aanbieden van verschillende formaten roept een paar specifieke vragen op, zoals welke maateenheid je gebruikt – imperiaal, metrisch of A-formaten – en hoe je de formaatreeks laat op- en aflopen. Wij adviseren een oplossing die keer op keer bewezen heeft aankopen te stimuleren: bied je werk aan in formaten die in standaardlijsten passen.

Het metrische stelsel – cm/mm – is officieel in gebruik in de hele wereld, op drie landen na. Hoewel het Verenigd Koninkrijk officieel het metrische stelsel hanteert, zijn imperiale eenheden daar nog altijd gangbaar, wat het VK een beetje een uitzondering maakt. Online is je potentiële bereik wereldwijd, dus met het metrische stelsel bied je de grootst mogelijke groep kopers kunstwerken die ze makkelijk kunnen inlijsten. We raden je aan online te zoeken naar kant-en-klare lijsten in de regio van je belangrijkste doelmarkt. Veel mensen kopen hun lijsten bij Amazon, dus begin daar.

Als je ervoor kiest je kunst in formaten aan te bieden die in kant-en-klare lijsten passen, kun je onze dropshippingservice voor kunstverkoop gebruiken, die een kant-en-klare lijst bij de bestelling kan leveren. Verkoop je alleen een print, vermeld dit dan zeker in de productbeschrijving. Om je te helpen, zie hieronder onze tabel met de meest gangbare lijstformaten per maatstelsel:

Hoe theprintspace je helpt om online kunst te verkopen

Door je kunstprints via je eigen webshop online te verkopen met theprintspace, kun jij je richten op het maken, cureren en promoten van je werk, terwijl wij de printproductie en orderafhandeling verzorgen. Makkelijker kan niet!