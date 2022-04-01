Wat zijn productvarianten en hoe maak ik ze aan?

Productvarianten zijn de verschillende formaatopties van een printproduct. Om een productvariant aan te maken, maak je eerst een product aan: selecteer een afbeelding in je creativehub-account en klik op ‘Sell as print’ (verkopen als print).

Je bent nu op het scherm waar je printproducten aanmaakt die je in je webshop kunt verkopen.

Formaten voeg je toe door op ‘Add print’ (print toevoegen) te klikken. Daarna kies je het printformaat dat je wilt verkopen, of je een rand wilt, of je het als gelimiteerde editie aanmaakt en vervolgens de inlijstopties.

Elk formaat dat je kiest, is een variant. Ga daarna naar je productlijst onder ‘Art store settings’ (instellingen kunstwinkel) om een product met zijn varianten naar je website of webshop te importeren.