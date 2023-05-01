Hoe ontwerp ik mijn gepersonaliseerde insert voor dropshipping?

Gepersonaliseerde inserts worden geprint op hoogwaardige kantoorprinters, op een premium papier met textuur. Houd daarom rekening met de volgende punten bij het ontwerpen van je insert.

Wel doen:

Eenvoudig ontwerp . Je kunstprint is je artistieke visitekaartje voor je koper, dus houd het ontwerp van je insert sober, met de nadruk op je boodschap aan de koper.

. Je kunstprint is je artistieke visitekaartje voor je koper, dus houd het ontwerp van je insert sober, met de nadruk op je boodschap aan de koper. Gebruik wit . Zorg dat de achtergrondkleur grotendeels zuiver wit is (#ffffff); dan komt het natuurlijke gebroken wit van het papier naar voren, wat de insert een hoogwaardige uitstraling geeft.

. Zorg dat de achtergrondkleur grotendeels zuiver wit is (#ffffff); dan komt het natuurlijke gebroken wit van het papier naar voren, wat de insert een hoogwaardige uitstraling geeft. Lichte kleuren. Waar kleur nodig is, kies je een licht palet van wit, gebroken wit, crème, grijs en pasteltinten.

Niet doen:

Donkere kleuren . Vermijd sterke kleuren, vooral zwart, donkergrijs, donkerblauw enz.

. Vermijd sterke kleuren, vooral zwart, donkergrijs, donkerblauw enz. Grote kleurvlakken . Gebruik de natuurlijke kleur van het papier als achtergrond.

. Gebruik de natuurlijke kleur van het papier als achtergrond. Gedetailleerde beelden . Vermijd gedetailleerde afbeeldingen of foto’s. Gebruik je ze toch, zet ze dan in als ondersteunend element en niet als blikvanger.

. Vermijd gedetailleerde afbeeldingen of foto’s. Gebruik je ze toch, zet ze dan in als ondersteunend element en niet als blikvanger. Kleine lettergrootte. Houd je lettergrootte boven 12 pt en zorg voor voldoende ruimte tussen woorden en tekstregels.

Bestand voorbereiden:

Specificatie: samengevoegd (dus geen bestand met lagen)

Kleurruimte: Adobe RGB 98

Formaat: A4 (210 x 297 mm)

Bestandstype: PDF

Ontwerpvoorbeelden:

Hoe je je gepersonaliseerde insert uploadt, lees je in deze snelle en eenvoudige stap-voor-stapgids.