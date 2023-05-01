Op welk papier printen jullie inserts en echtheidscertificaten?

Bij dropshippingorders kun je een echtheidscertificaat en/of een gepersonaliseerde insert met je orders meesturen.
Zowel gepersonaliseerde inserts als echtheidscertificaten worden op hoogwaardige kantoorprinters geprint op A4-formaat.
Het papier dat we hiervoor gebruiken, is een hoogwaardig papier met textuur. De details:
|Naam
|Diamond White Fine Linen Effect
|Kleur
|Wit
|Afwerking
|Glad
|Uitvoering
|A4
|Materiaal
|Papier / karton
|Gewicht
|135 g/m²
|Recyclebaar
|Ja
|Goederenomschrijving
|Met een gewicht van 70 g/m² of meer, maar niet meer dan 400 g/m², en een helderheid van meer dan 84 (gemeten volgens ISO 2470-1)
|GS-code (douane)
|48102930
|Duurzaamheid
|FSC
|Formaat (mm)
|210 x 297 mm
|Formaat (cm)
|21 x 29,7 cm
|Formaat (inch)
|8,27 x 11,69 inch