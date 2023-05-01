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Op welk papier printen jullie inserts en echtheidscertificaten?

Bij dropshippingorders kun je een echtheidscertificaat en/of een gepersonaliseerde insert met je orders meesturen.

Zowel gepersonaliseerde inserts als echtheidscertificaten worden op hoogwaardige kantoorprinters geprint op A4-formaat.

Het papier dat we hiervoor gebruiken, is een hoogwaardig papier met textuur. De details:

NaamDiamond White Fine Linen Effect
KleurWit
AfwerkingGlad
UitvoeringA4
MateriaalPapier / karton
Gewicht135 g/m²
RecyclebaarJa
GoederenomschrijvingMet een gewicht van 70 g/m² of meer, maar niet meer dan 400 g/m², en een helderheid van meer dan 84 (gemeten volgens ISO 2470-1)
GS-code (douane)48102930
DuurzaamheidFSC
Formaat (mm)210 x 297 mm
Formaat (cm)21 x 29,7 cm
Formaat (inch)8,27 x 11,69 inch
Bijgewerkt op oktober 2026

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