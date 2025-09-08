Conversie-optimalisatie

Als je verkeer genereert naar je kunstshop, dan is dat al een prestatie in de afleidingsrijke wereld van vandaag. Uit onderzoeken naar e-commercestores blijkt echter dat 70% van de online bezoekers niets koopt en nooit terugkeert. Daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk eerste bezoekers om te zetten in kopers of e-mailabonnees.

Dit is waar conversie-optimalisatie (CRO) om de hoek komt kijken. De basis van goede CRO is beknopte informatie, goed design, eenvoud en urgentie. Kunstenaars die met ons werken profiteren van onze twintig jaar ervaring op dit gebied. Dit zijn enkele van de tactieken waarin wij geloven: