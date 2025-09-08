Van ‘misschien ooit’ naar ‘vandaag verkocht
Een online kunstshop heeft drie dingen nodig: eenvoud, sterke informatie en een wow-moment met de kunst. Zonder dat komt verkeer en gaat het weer, zonder terug te keren -en zo loop je waardevolle verzamelaarsrelaties mis. Werk met ons samen, en laten we het goed aanpakken.
Conversie-optimalisatie
Winkelverkeer is waardevol, verspil het niet.
Als je verkeer genereert naar je kunstshop, dan is dat al een prestatie in de afleidingsrijke wereld van vandaag. Uit onderzoeken naar e-commercestores blijkt echter dat 70% van de online bezoekers niets koopt en nooit terugkeert. Daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk eerste bezoekers om te zetten in kopers of e-mailabonnees.
Dit is waar conversie-optimalisatie (CRO) om de hoek komt kijken. De basis van goede CRO is beknopte informatie, goed design, eenvoud en urgentie. Kunstenaars die met ons werken profiteren van onze twintig jaar ervaring op dit gebied. Dit zijn enkele van de tactieken waarin wij geloven:
Pagina’s die ontworpen zijn om te verkopen
We hebben onze eigen Shopify-paginasjablonen ontworpen op basis van jarenlange ervaring, gecombineerd met uitgebreide split-tests en data.
Prachtige beelden die de verkoop stimuleren
In e-commerce hanteren we altijd het mantra: ‘mensen kopen wat ze zien’. Daarom is het cruciaal om producten prachtig te presenteren met zorgvuldig gemaakte beelden, ondersteund door informatieve en tot de verbeelding sprekende productbeschrijvingen.
Het eindresultaat getest & verbeterd
Koppen, lay-outs, calls-to-action, paginadesign — elk detail wordt gesplit-test en gemeten op zijn effect op de verkoop.
Om sterke relaties met verzamelaars op te bouwen, moet je producten aanbieden die recht doen aan je kunstwerken en die mensen een wow-moment bezorgen wanneer ze ze ontvangen.
Onze meer dan twintig jaar ervaring betekent dat we precies weten welke producten we je moeten aanbieden en hoe we ze moeten prijzen. Deze diepgaande kennis is met hard werk opgebouwd — dus laten we die inzetten en je verkoop laten groeien!
1. Begrijp je publiek
Wie zijn je volgers? Waar komen ze vandaan? Wat motiveert hen? Dit weten is stap één.
2. Stel je productstrategie op
Wij raden een reeks producten aan die passen bij jouw werk, jouw publiek en het merk dat je wilt opbouwen.
3. Presentatie is alles
Prachtig design, door gedragswetenschap gedreven copy en product-storytelling die boeit en converteert.
4. Meten, vergelijken, verbeteren
We vergelijken jouw resultaten met onze databenchmarks, identificeren wat werkt en blijven optimaliseren voor nog groter succes.