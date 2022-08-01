Niveau 1: marketing voor de lancering van je printwinkel

Dit is een heel eenvoudige en snel uitvoerbare checklist om de lancering van je printwinkel te marketen.

© Liv Lee

Het grote doel van de meeste kunstenaars is creatieve carrièrevrijheid. Daarmee bedoelen we: volledig van je kunst kunnen leven. Goed nieuws: heb je een online publiek, hoe groot of klein ook, dan is online kunstprints verkopen dé beste manier om die carrièrevrijheid te bereiken.

Daar komen wij in beeld. Met onze dropshippingservice voor kunstprints kun je prints & lijsten van galeriekwaliteit verkopen, met verpakking met je eigen branding en wereldwijde verzending. Wij regelen de logistiek, zodat jij je tijd kunt besteden aan de marketing van je printverkoop.

Heb je je online kunstwinkel al opgezet? Gefeliciteerd, dan ben je een stap dichter bij je doel. Zo niet, bekijk dan deze uitgebreide gids die we hebben samengesteld om je te helpen.

De lancering van je winkel

De volgende stap in je reis is de lancering van je winkel. Om je de beste kans op een succesvolle lancering te geven, hebben we dit 7-daagse lanceringsplan samengesteld. Het draait om 6 hoekstenen van marketingcontent, gebaseerd op onderzoek bij honderden succesvolle kunstenaars die we keer op keer grote aantallen kunstprints online hebben zien verkopen.

Door dit plan te volgen, voer je een chronologisch gesprek met je publiek in de aanloop naar en in de dagen na de lancering. Elk stuk content communiceert je printverkoop in een andere context, wat in de loop van de 7 dagen vertrouwen opbouwt in de kwaliteit van je werk, de printproducten en de koopervaring. Alles is erop gericht zoveel mogelijk converterend verkeer naar je printwinkel te sturen.

Dit kost niet al je tijd elke dag. Maar om jezelf de beste kans op succes te geven, moet je wel 1-2 uur per dag reserveren om hier gericht aan te werken. Onthoud vooral dat goed presterende content altijd persoonlijkheid, originaliteit en zelfexpressie heeft, dus duik erin en heb plezier in het maken van je eigen versie!

De 6 contentvoorbeelden die volgen brengen je boodschap over via verschillende marketingmethoden, die in combinatie met de vaste periode van 7 dagen je marketing tot een campagne concentreren. Dit is de tactiek nummer 1 van digitale marketeers. Zo ziet dat eruit:

Je 7-daagse lanceringsplan

Oké, dan nu het 7-daagse plan. Zo ziet je verhaallijn eruit:

Hieronder lopen we elke dag van dit plan door: wat je moet doen en contentvoorbeelden van andere kunstenaars die dit met groot succes hebben gedaan. Houd in gedachten dat je een deel van deze content waarschijnlijk al hebt. Zo ja, mooi! Kijk dan hoe je die content kunt hergebruiken binnen dit lanceringsverhaal.

Dag 1: checklist vóór de lancering

Dag 2: aftellen naar de lancering

Kondig de aankomende lancering van je printwinkel aan. In deze content maak je de lanceringsdatum en -tijd duidelijk, plus verkoopdetails zoals gratis verzending en dat je printverkoop klimaatneutraal is (als je ons voor je orderafhandeling gebruikt). Voeg ook een call-to-action (CTA) toe om je in te schrijven voor je mailinglijst. Dit geeft je publiek context voor je komende content en zet de opbouw van interesse in en verwachting van de printverkoop in gang.

Een mooi voorbeeld hiervan is de reeks Instagram-berichten van Ian Lauer. Door 1 bericht per dag te plaatsen, 9 dagen voor de lancering, bouwt Ian slim momentum op, op een manier die bijdraagt aan de ‘25-30’ keer dat kopers je werk moeten zien. Let op hoe Ian de beelden afwisselt om te voorkomen dat de content te repetitief wordt, en hoe hij de belangrijkste lanceringsdata vooropzet.

Dag 3: het creatieproces

Laat je publiek concreet zien hoe je je werk maakt: techniek, tijdsinvestering, je atelier & materialen. Deze content zet je vakmanschap in de schijnwerpers en geeft je publiek meer vertrouwen om te kopen. Het geeft kopers ook een achtergrondverhaal om aan hun vrienden te vertellen wanneer ze over hun aankoop praten.

Tijd is een belangrijk onderdeel van het proces van Oum. Haar manier van presenteren recht in de camera is boeiend en schept een tastbare verbinding met haar ervaring. Door het onvoltooide werk te laten zien, wordt de kijker aangemoedigd haar voortgang te volgen.

De video van Diane Hill communiceert haar uniciteit: esthetische visie gecombineerd met vaardigheid. Dit straalt kwaliteit uit en legt de basis zodat haar publiek begrijpt wat het krijgt wanneer het moment van kopen komt.

Dag 4: het printassortiment

Toon het volledige assortiment prints dat je gaat verkopen. Deze content geeft je publiek de kans om alvast te ‘etaleren’, wat de verwachting voor je lancering opbouwt. Deze content moet concrete details communiceren, zoals printformaat, informatie over de gelimiteerde editie, papierkeuze, prijs, gratis verzending & klimaatneutraliteit. Dit is opnieuw een kans om inschrijvingen voor je mailinglijst aan te moedigen.

Dit voorbeeld van Liv Lee laat mooi zien hoe je dit met video kunt doen. De overgangen tussen de beelden hebben een goed tempo, waardoor de producten echt goed worden geteased. Haar muziekkeuze is vlot en past bij de montage. Geweldige content in ‘teaser’-stijl.

Dit bericht van Pie Aerts is sterk omdat het de schaal van de print laat zien. Dat verhoogt de conversie, omdat je publiek zich de print zo makkelijker bij zich thuis kan voorstellen. Let op Pies bijschriften vol belangrijke verkoopdetails & CTA’s.

Dag 5: de koopervaring

Laat je publiek met een ‘unboxing’-video zien hoe hun print aankomt. Een grote drempel bij online kopen is het onbekende. Deze content neemt die drempel weg en bouwt tegelijk vertrouwen bij de koper op. Het is een kans om kwaliteitsdetails uit te lichten, zoals de verpakking met je branding, de papierstructuur, gepersonaliseerde inserts & certificaten voor gelimiteerde edities.

We vinden de mime-achtige aanpak van Elisabeth sterk, omdat ze zo zelf voor de camera staat en met de toegankelijke ondertitels een menselijke verbinding legt. De video is strak, heeft een goed tempo en eindigt met een duidelijke CTA om prints te kopen. Het is duidelijk wat je kunt verwachten als je koopt.

Wat we meenemen uit de video van Chiara Tribulato is haar gebruik van een verhaallijn. Van het uitpakken en de details van het echtheidscertificaat tot het inlijsten: het creëert een heel tastbare ervaring voor de kijker, die zich het werk zo makkelijk bij zich thuis kan voorstellen.

Dag 6: lanceringsdag

Stuur een directe e-mail naar je mailinglijst met de aankondiging dat de winkel open is. E-mail is de marketingmethode met het hoogste conversiepercentage. Dit is je meest directe kans om de mensen die zich voor je mailinglijst hebben ingeschreven, en die per definitie interesse in je werk hebben getoond, te vertellen dat ze de kans hebben om je carrière te steunen & erbij betrokken te zijn.

We vinden dit e-mailmarketingvoorbeeld van George Townley goed, allereerst omdat het heel visueel is. Je publiek heeft misschien een geheugensteuntje nodig over wie je bent als de e-mail in de inbox landt, en een visuele trigger is een emotionele manier om dat te doen. Ten tweede maakt Georges eenvoudige en directe taalgebruik duidelijk dat hij deze e-mail zelf heeft gestuurd, wat een band met de lezer schept. Tot slot heeft George duidelijke CTA’s door de hele tekst, met een niet te missen koopknop.

Kondig op al je kanalen aan dat de printwinkel live is en dat de prints nu te koop zijn. Laat je publiek niet zoeken: zet bij elk stuk content een link naar de winkel. Herhaal je kernboodschappen, zoals gratis verzending en klimaatneutraliteit, en productdetails zoals prijs, papier, edities & formaat.

Dit is een simpele maar effectieve videotechniek van Thomas Jordan, die de mobiele weergave van zijn winkel als visueel hulpmiddel gebruikt. In combinatie met de beschrijvende tekst benadrukken de beelden van de winkel dat dit een shop is en dat prints met één klik te koop zijn. Het is mooi vormgegeven met achtergrondkleuren die bij zijn merkidentiteit passen.

Nog een voorbeeld van Thomas, dit keer een Instagram Story die als Highlight is opgeslagen, zodat elke bezoeker van zijn profiel hem kan bekijken. Een simpele schermopname op mobiel van het volledige printassortiment, met een link om te kopen.

Dag 7+: reacties van kopers

Laat je blije klanten zien door alle sociale berichten en content waarin je bent getagd opnieuw te delen. Denk aan unboxingvideo’s, berichten van kopers met hun print in handen of van de print aan hun muur. Deze content communiceert aan je publiek dat er vraag is naar je werk, wat wie nog niet heeft gekocht aanmoedigt om dat alsnog te doen, op straffe van het missen van deze kans. Het is ook een geweldige manier om vertrouwen in jou als verkoper op te bouwen, omdat deze content werkt als een minder expliciete vorm van aanbeveling of klantbeoordeling.

Een goed en makkelijk uitvoerbaar voorbeeld hiervan zie je bij Victoria Park & Diane Hill, die Instagram Stories waarin ze zijn getagd delen en ze vervolgens aan een Highlight toevoegen. Zo hebben toekomstige potentiële kopers een plek waar ze deze waardevolle reacties kunnen vinden en kunnen zien hoe de kunstwerken er bij kopers thuis uitzien.

Je kunstverkoopstrategie voor de lange termijn

Gefeliciteerd! Door dit 7-daagse lanceringsplan af te ronden, heb je jezelf de best mogelijke kans gegeven op vroeg succes met je kunstverkoop. Neem even de tijd om te waarderen wat je hebt gedaan, want dit is een grote stap richting je doel van creatieve carrièrevrijheid.

Om dit succes vast te houden, moet je echter een kunstverkoopstrategie voor de lange termijn in gang zetten. Yep, je raadt het al… dat is niveau 2 in onze reeks over het marketen van je online printverkoop. Waarom zou je daar niet alvast mee beginnen nu je kunstverkoop momentum heeft? Volg de link: Niveau 2: 101-gids marketing voor je printwinkel