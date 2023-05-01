Kan ik een echtheidscertificaat meesturen met dropshippingorders?

Je kunt je printproducten instellen als gelimiteerde of open editie. Bij beide opties kun je een echtheidscertificaat in het pakket voor de klant meesturen.

Open edities worden gemarkeerd als ‘open edition’. Bij gelimiteerde edities wordt de oplage bijgehouden en krijgt elk certificaat zijn eigen unieke editienummer.

Gelimiteerde edities worden in creativehub bijgehouden en gesynchroniseerd met je webshop, zodat je nooit per ongeluk te veel exemplaren van een gelimiteerde editie verkoopt. Lees hier meer daarover.

Je kunt kiezen uit 6 certificaatontwerpen: de Classic, die gratis is, plus 5 prachtig ontworpen opties voor ongeveer 2,30 € (£2) per editie. Lees hier meer over de ontwerpen.

Naast echtheidscertificaten kun je ook een digitale handtekening en/of editienummer rechtstreeks op de print laten printen. Lees hier meer daarover.