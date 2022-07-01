Niveau 2: 101-gids marketing voor je printwinkel

Printwinkel van Pie Aerts

Gefeliciteerd, je hebt de perfecte online kunstwinkel opgezet! In je reis om de regie over je creatieve carrière te nemen, heb je een belangrijke stap gezet. Maar de volgende stap, de marketing, is veruit de belangrijkste. Het vraagt hard werken, strategie en focus, maar het haalbare doel is volledige creatieve vrijheid in je carrière. De moeite waard, toch?

Wij helpen je deze stap te zetten, te beginnen met de marketing voor de lancering van je winkel. Waarom zou je naar ons luisteren? Omdat het afhandelen van online kunstverkoop ons vak is, en omdat we de afgelopen 4 jaar een golf van kunstenaars hun creatieve carrière hebben zien transformeren. En dat is niet zomaar geluk. Wie succes heeft geboekt, heeft een duidelijke en herhaalbare marketingstrategie geleerd en toegepast.

Zet dus een kop koffie en neem de tijd om dit artikel aandachtig te lezen. Het is gebaseerd op honderden marketingtips waarvan we keer op keer hebben gezien dat ze werken bij honderden succesvolle kunstenaars, van wie velen meer dan ongeveer 90.000 € ($100k) per jaar aan printverkoop omzetten, sommigen zelfs veel meer.

We nemen je fase voor fase mee door het proces en geven je een 14-daags plan met voorbeeldcontent voor elke fase. Aan het einde vind je een checklist, zodat je de actiepunten methodisch kunt doorlopen en afvinken.

Lanceer met een vaste collectie en volg met een reeks tijdelijke ‘drops’

Kunstmusea hebben een vaste collectie en wisselende tentoonstellingen. De vaste collectie trekt nieuw publiek. De wisselende tentoonstellingen houden het fris en interessant. Daardoor komen mensen terug.

Neem het Tate: 70% is vaste opstelling. De grootste hits van Warhol, Hirst, Hockney. Bezoekers komen de eerste keer daarvoor, maar zou je daarvoor blijven terugkomen? Daar komen de wisselende tentoonstellingen van het Tate in beeld. Rond thema’s, projecten, kunstenaars en tijdperken geven ze mensen een reden om terug te komen.

We zien dat de kunstenaars met het grootste verkoopsucces deze aanpak toepassen op hun printverkoop en de algemene marketing van hun werk. Ze hebben hun vaste collectie, hun grootste hits als het ware. Daarnaast droppen ze periodiek nieuwe projecten of prints. Net als bij galeries zijn die projecten of printdrops niet zomaar bedacht om prints te verkopen; het zijn series of werken rond thema’s die ze in hun werk onderzoeken of communiceren. Als geheel laten deze print- of projectdrops ook de ontwikkeling zien in het denken van de kunstenaar over zijn of haar praktijk. Wat we willen zeggen: elke drop verdient een eigen, gerichte marketingcampagne en een eigen verkoopactie voor prints.

Kies je voor de strategie om met een vaste collectie te beginnen, dan zijn dit de voordelen:

Je vaste collectie vestigt een visuele stijl en merkidentiteit in je winkel. Dat geeft nieuw publiek een laagdrempelige manier om te kopen. Je bestaande publiek heeft nog nooit de kans gekregen om te kopen. Er is dus opgebouwde vraag. Net als bij je eerste bezoek aan het Tate willen ze de hits zien! Je geeft jezelf een productassortiment dat het hele jaar door een bron van inkomsten is.

Ga je daarna verder met een reeks project- of printdrops, dan zijn dit de voordelen:

Het is een geweldige manier om je zichtbaarheid als kunstenaar een gerichte impuls te geven en die te koppelen aan printverkoop. Het betekent dat het meeste marketingwerk in geconcentreerde periodes komt, zodat je je buiten die periodes kunt richten op het maken van nieuw werk Het is een goede manier om je werk te ordenen en in context te plaatsen

Waarom zou iemand mijn kunst online kopen?

Er zijn 4 koopmotieven:

De vraag is dan niet waarom mensen kopen, maar hoe je content maakt die aansluit op deze koopmotieven.

Marketing is communicatie

Het is een simpel feit: we zijn allemaal druk en krijgen dagelijks een miljoen stukjes informatie op ons afgevuurd. Wil je dat je kunst gehoord wordt, dan moet je daar werk van maken.

Van elke 100 succesvolle kunstenaars is er 1 gewoon ‘ontdekt’; de andere 99 hebben een zorgvuldig, strategisch en gedetailleerd marketingplan uitgevoerd om dat te bereiken.

Marketing bestaat uit deze onderdelen:

Klinkt simpel, toch? Dat is het ook, zolang je het op de juiste manier aanpakt. Er is een formule.

Zoals de gevierde astrofotograaf en kunstmarketinggoeroe Ian Lauer ons in deze podcast vertelde, moeten mensen het werk 25-30 keer zien voordat ze kopen. Dat is je marketinguitdaging, en in de volgende drie onderdelen laten we zien hoe je dat bereikt.

Marketing 101: denken in campagnes

Elke marketingexpert die zijn vak serieus neemt, zal je vertellen dat je in campagnes moet werken om resultaat te boeken. Een campagne is niets anders dan je communicatie concentreren in een vaste periode, zodat je dat doel haalt om je werk 25-30 keer te laten zien.

Er zijn talloze vormen van digitale marketing, maar we richten ons op de drie belangrijkste: sociale media, e-mail en zoekmachinemarketing. Een combinatie hiervan, verspreid over de 14 dagen die we in dit artikel uitzetten, stelt je in staat campagnetactieken toe te passen om je printverkoop te lanceren.

Socialemediamarketing

Sociale media zijn je belangrijkste marketingmiddel. Ze bieden iedereen een gelijk speelveld om rechtstreeks met het eigen publiek te communiceren.

E-mailmarketing

E-mail is het perfecte kanaal voor e-commerceverkoop. Volgens expert Chase Dimond komt dat doordat het op conversie gericht is. Het is ook goedkoper en je hebt er meer controle over.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Je website optimaliseren voor zoekmachines is een marketingmethode die op de lange termijn resultaat oplevert. Dit is een groot onderwerp, dus doe voor nu alleen de basis, die we hier uitleggen.

Marketing 101: je 14-daagse lanceringsplan

Oké, dan nu het plan. Je gaat je printverkoop in 14 dagen lanceren. Dat kost niet al je tijd elke dag, maar reserveer wel 3-5 uur per dag gedurende die 14 dagen om er echt werk van te maken. Je kunt alles vooraf klaarzetten met een socialemediaplanner zoals Later en Mailchimp voor je e-mails, en dan achteroverleunen, ontspannen en wachten tot de verkopen binnenstromen 🤞

Belangrijk is dat je de tijd besteedt aan het plannen en uitvoeren van de communicatie over je drijfveren als kunstenaar, je boodschap, details over de kunstwerken en de prints. Besteed geen tijd aan prints inpakken en klantenservice. Daar komen wij in beeld: met wereldwijde verzending en opties voor verpakking met je eigen branding regelen wij je logistiek.

We hebben dit 14-daagse plan chronologisch opgebouwd, in de aanloop naar en na de lancering van je printverkoop, zodat je gesprek met je kopers een logische lijn volgt. Gedurende die lijn moet je content inspelen op de 4 koopmotieven die we eerder in dit artikel noemden. Bedenk dat je veel van de content die je volgens ons nodig hebt misschien al hebt. Is dat zo, geweldig! Dan is het je taak om die voor elk kanaal opnieuw te gebruiken. Zo ziet je 14-daagse verhaallijn eruit:

Voorbereiding

Hieronder staan de belangrijkste taken die je moet afronden. In de bijbehorende checklist gaan we hier dieper op in:

Dag 1 – 2: begin met het waarom

Waarom doe je wat je doet? Waar doe je het? Wat zijn je drijfveren of je filosofie? Hoe komt dit alles terug in je kunst? Door dit uiteen te zetten, zorg je dat mensen je op de lange termijn volgen en in je investeren. Hier zijn een paar mooie voorbeelden:

Je ‘waarom’

In deze video geeft Benjamin Hardman ons een prachtig inkijkje in zijn ‘waarom’ door te vertellen over zijn geschiedenis en hoe hij gefascineerd raakte door het landschap van IJsland, de plek waar hij nu woont en werkt.

Je ‘wie’

Over de ‘wie’ bestaat geen twijfel in deze fantastische Instagram Reel van Victoria Rose Park. Victoria zet haar speelse, charismatische persoonlijkheid centraal, waardoor ze op een dieper, persoonlijker niveau een band met haar volgers opbouwt. Haar persoonlijkheid is ook terug te zien in haar kunstwerken, wat heel goed aansluit op haar socialemediacontent en zal resoneren bij haar kopers op het moment dat ze een aankoopbeslissing nemen.

Je ‘waar’

Het atelier van een kunstenaar, of zelfs de straat als je fotograaf bent, speelt een sleutelrol in het creatieve proces. Laat mensen je omgeving zien, waar je werk maakt en hoe dat de kunstwerken die je verkoopt beïnvloedt, om in de loop van de tijd een diepere band op te bouwen.

Deze reeks beelden van Joachim Lambrechts geeft een duidelijk gevoel van de creatieve ruimte, het werk dat in de stukken gaat en de creativiteit van de kunstenaar zelf. Ze stralen een duidelijk gevoel van persoonlijkheid en stijl uit.

Dag 3 – 5: de printwinkel komt eraan

Start de aftelling naar de lancering

Begin te communiceren over de aftelling en de lancering van je aankomende printwinkel. Dit moet de verwachting opbouwen en fomo creëren bij je volgers. De call-to-action moet overal duidelijk zijn: schrijf je in voor vroege toegang. Noem concrete tijden en data van de lancering.

In deze reeks berichten heeft Ian Lauer zijn aankomende verkoop elke dag gecommuniceerd, 9 dagen voor de lancering. Door zijn keuze voor emotionele taal en afwisselende beelden wordt de content nooit repetitief, en in de loop van de berichten geeft hij alle details, zoals prijs, verzending, assortiment en achtergrondverhaal. Met deze constante herinnering zorgt Ian ervoor dat zijn kopers, in combinatie met zijn andere video- en e-mailcontent, de 25-30 kansen krijgen om zijn werk te zien voordat ze kunnen kopen.

Verzamel sales leads

Je aftelcontent moet altijd sales leads verzamelen, zodat je die mensen bij de aankondiging van de lancering meteen kunt herinneren met een link naar de winkel. Dit is een bewezen manier om klanten te converteren. Hier zijn 3 mooie voorbeelden van hoe je dat doet:

Communiceer dat vroege toegang is voor wie zich inschrijft voor je mailinglijst (e-mailvoorbeelden volgen later). We zijn fan van dit voorbeeld van Pie Aerts vanwege zijn taalgebruik: hij noemt de mailinglijst een ‘exclusive community’ (in plaats van een kille marketinglijst). Hij heeft ook de USP’s heel duidelijk gemaakt, zodat er geen twijfel bestaat over de voordelen. Dit is een geweldige call-to-action.

Social commerce groeit snel, heel snel! Facebook, Instagram en TikTok hebben al een aantal prima tools om leads te verzamelen en ze automatisch een melding te sturen als je een product lanceert. Kijk bijvoorbeeld hoe Luke Stackpoole de evenementherinnering van Instagram gebruikt:

Toon je je producten op je website al voordat ze te koop zijn? Dan is een afteltimer met een ‘houd me op de hoogte’-knop een geweldige manier om sales leads te verzamelen. Dat wekt de indruk van een verwacht en gewild product en levert een goed inschrijfpercentage op voor de lanceringsmail. Shopify en andere e-commerceplatforms hebben hier prima apps en plugins voor. Het is dan wel geen printwinkel… maar we zagen New Balance dit goed doen voor een veelbesproken productlancering:

Dag 6 – 8: het creatieproces

Vertel over je creatieve aanpak

Geef inzicht in hoe je je werk maakt. De focus moet liggen op de creatieve omgeving en het proces. Een goede setting hiervoor is je atelier of werkruimte.

Deze video van Christian Vieler is een prachtig voorbeeld van hoe een groter verhaal kan worden samengevat in een kort narratief. De montage is speels en vlot, wat past bij zijn onderwerp. Je ziet het proces, het atelier en de kunstenaar, wat de kijker verbindt met de reis van het maken.

Laat het maakproces zien

Door mensen te laten zien hoe je je werk maakt, toon je je vakmanschap en vaardigheid, wat hen uiteindelijk meer vertrouwen geeft om te kopen.

Het penseelwerk van Diane Hill hier is gewoon verbluffend. Dit communiceert de uniciteit van de kunstenaar: esthetische visie gecombineerd met vaardigheid. Het straalt kwaliteit uit en legt de basis zodat de kijker begrijpt wat hij of zij krijgt wanneer het moment van kopen komt.

Neem je publiek mee achter de schermen

Je publiek een blik achter de schermen geven op je reis in en rond het maken van je werk is een bewezen manier om op een persoonlijker en herkenbaarder niveau contact te maken met je volgers. Zo kunnen ze je beter leren kennen, maar krijgen ze ook meer context over hoe het kunstwerk is gemaakt, wat de conversie kan verbeteren.

Dit is een sterk voorbeeld van een videodagboek. Het gebruik van Google Maps in de montage van Itchban geeft de kijker een gevoel van locatie. De voice-over en beelden zijn gemonteerd tot een bondig verhaal dat de chronologie van de shoot heel duidelijk maakt. Al met al een heel boeiend stuk content.

Dag 9 – 11: de productonthulling

Toon het printassortiment

Communiceer voor de lancering van je winkel welke kunstwerken als print beschikbaar zijn; dat bouwt verwachting en vraag op. Geef details over prijs, edities, levertijden en verzendkosten. Staan je producten al live op je site met een aftelling naar de lancering, dan moeten je berichten en video’s er duidelijk naar linken.

Deze Instagram Reel van Liv Lee is om een paar redenen geweldig. Qua montage zijn de muziek & het tempo van de cuts na de eerste ‘onthulling’ echt meeslepend. Als kijker krijg je duidelijk het gevoel dat je het printassortiment voor het eerst ziet. De bijbehorende caption voegt waarde toe met printdetails en een aanbod van gratis verzending.

Toon het formaat van de prints

Dit helpt potentiële klanten om de producten als tastbare kunstwerken te zien. Een beter gevoel van schaal helpt bij de conversie, omdat het klanten laat zien hoe de kunst aan hun muur en bij hun interieurstijl kan passen.

We zijn fan van deze reeks berichten van Cat Machin, waarin ze de verschillende printformaten vasthoudt die ze te koop aanbiedt. Elk bericht geeft een heel duidelijk gevoel van schaal, maar vooral: ze tonen Cats gezicht en haar plezier bij het laten zien van de prints, wat een sterke persoonlijke band met haar kopers schept.

Details over verpakking en branding

Hier draait alles om productkwaliteit en detail. Een drempel bij online kopen is vaak het gebrek aan persoonlijke service vergeleken met een ervaring in de winkel. Je oog voor detail hier laten zien is de toegevoegde waarde die twijfelende klanten helpt overtuigen.

Deze TikTok van Elif Yilmazturk is goed gemonteerd, met een sterke focus op de fijne details en de afwerking in het proces. Bovenal geeft het haar kopers het sterke gevoel dat de kunstenaar om hun order geeft, wat hen vertrouwen geeft in hun aankoop.

Dag 12 – 13: de grote lancering

Lanceringsmail naar je mailinglijst

Vergelijkbaar met je aankondigingen op sociale media, maar met directere calls-to-action. Deze e-mail zou goed moeten converteren, aangezien de lijst bestaat uit mensen die al interesse hebben getoond.

We vinden de e-mail van George Townley goed omdat hij visueel is (de e-mail bevat nog 4 afbeeldingen meer dan hier getoond). Hij creëert urgentie door over de beschikbaarheidsperiode te praten en voegt een extra call-to-action toe door de donatie aan een goed doel te noemen. Afgemaakt met een grote ‘purchase’-knop (kopen).

Maak het duidelijk op je site

Maak glashelder dat je website een winkel heeft en dat de verkoop is gestart. Dit betekent onder meer een volledige overname van je homepage met een duidelijke call-to-action om de collectie te bekijken.

Deze volledige overname van de homepage van Pie Aerts maakt het duidelijk voor organisch verkeer, en bezoekers die naar de pagina zijn gestuurd krijgen duidelijke aanwijzingen waar ze moeten klikken om te kopen.

Kondig het aan op je sociale media

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar zodra je printverkoop is gestart en je je mailinglijst vroege toegang hebt gegeven, zorg er dan voor dat de verkoop op al je socialemediakanalen duidelijk zichtbaar is.

Dit is een fantastisch bericht van Sander Patelski, dat zijn creatieve visuele stijl echt goed vangt. Het toont zijn publiek ook de reeks kunstwerken in één overzicht, wat een gevoel van thema geeft. Het prikkelt met de afzonderlijke werken die ze misschien willen kopen, terwijl de caption de belangrijkste details geeft.

Dag 14 – doorlopend: verkoop & social proof

Vertel over je verkopen

Zodra je prints beginnen te verkopen, communiceer dat dan ook. Dit is weer een andere manier om over de printwinkel te praten. Het laat kijkers ook zien dat er vraag is naar je werk.

Hieronder twee mooie voorbeelden hiervan van Sander Patelski. Hij heeft berichten gedeeld waarin hij is getagd: één van een heel blije klant die de print op zijn verjaardag ontving, waarmee hij communiceert dat de print een geweldig cadeau-idee is. De tweede van de prints aan de muur, wat potentiële kopers een goed idee geeft van het formaat en hoe het er bij hen thuis uit kan zien.

Marketing 101: zonder meten geen verbetering

Zoals met alles in het leven is uitblinken in marketing een kwestie van stapsgewijs verbeteren. En om dat te doen, moet je op elk punt het succes meten; anders zie je de verbeteringen niet en begrijp je niet wat wel en niet voor je werkt.

Oké, welke cijfers moet je dan bijhouden en hoe gebruik je ze om te verbeteren? Dit is wat we als startpunt aanraden:

Volume Conversiepercentage Ideaal conversiepercentage Bereik Aantal weergaven in kanalen n.v.t. n.v.t. Verkeer Aantal winkelbezoeken % van de weergaven dat in klikken omzet 20% (e-mail), 5% (social), 3% zoekmachines Verkopen Aantal verkopen % van de bezoeken dat in verkopen omzet 2,5% Verzamelaars Aantal verzamelaars % herhaalkopers 30%

Een goed verkoopconversiepercentage is 2,5% van je verkeer. Dat zou betekenen dat de betrokkenheid in je kanalen echt is, dus mensen die je volgen of zich op je e-maillijst inschrijven omdat ze van je content en kunstwerken houden. Per 1.000 bezoeken van het juiste type volgers, die om de juiste redenen betrokken zijn, zou je dus ongeveer 2.900 € (£2,5k) aan verkopen moeten kunnen halen. En na verloop van tijd zou dit tot herhaalaankopen moeten leiden, als de kwaliteit van het product en de klantenservice goed is. (hint: daar komen wij in beeld!)



Dit laat twee dingen zien. Ten eerste: je verkopen lijken in het begin misschien traag te gaan, afhankelijk van de betrokkenheid die je al hebt, maar het vermenigvuldigt zich al snel tot de carrière en creatieve vrijheid die je wilt. Ten tweede: volgers najagen puur om de aantallen levert niet het resultaat op dat je wilt. Je moet echte volgers zoeken die van je werk houden, en dat doe je door het type content te delen dat we hierboven hebben beschreven.

Dat was het

Het lijkt misschien veel informatie om door te werken, en ja, het vraagt wat inzet van jouw kant. Maar doe het nu en je zult succes hebben met je kunstverkoop. Het belangrijkste is dat je gewoon begint en onderweg leert wat voor jou het beste werkt! Gebruik nu deze checklist om deze taken uit te voeren. Veel succes!