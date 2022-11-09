In welke valuta wordt mijn kunst verkocht bij het gebruik van de kunstdruk verkoop verwerkingsdienst?

Lees meer over de valuta waarin je online afdrukbestellingen worden verkocht en hoe je dit kunt wijzigen in je webshop.

creativehub valuta

De creativehub standaardvaluta kan worden ingesteld op €EUR, £GBP en $USD.

De standaardvaluta is afhankelijk van het land waar je woont, de bedrijfsregistratie en/of de btw-registratiegegevens in je creativehub-account. Dit kan worden bijgewerkt in je hoofdinstellingen.

Webwinkel valuta

Je kunt bepalen in welke valuta je jouw producten verkoopt wanneer je een webwinkel instelt. Als je Shopify gebruikt, kun je ook je valuta wijzigen totdat je je eerste artikel hebt verkocht. De valuta van je winkel wordt daarna vergrendeld.

Als je valuta verschilt van de valutaopties die beschikbaar zijn in creativehub (€EUR, £GBP en $USD), zal er een valutaconversie plaatsvinden.

Let op: Zodra je product is geïmporteerd in je webwinel, kun je de prijs wijzigen. Dit betekent dat je zelf de prijs bepaalt van je product en die aansluit op de valuta van je webshop.