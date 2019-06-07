Snelle gids
Stap 1
Hoe je een digitale donkere kamer opstelt
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je werk ruimte geschikt is om je afbeeldingen voor te bereiden voor nauwkeurige printreproductie.
Stap 2
Hoe je je scherm moet kalibreren
Als je slechts één ding doet voor kleurnauwkeurige afdrukken, raden we je aan je beeldscherm te kalibreren.
Stap 3
Hoe je je afbeeldingen moet soft proofen
Softproofen van je afdrukken betekent dat je onze downloadbare kleurprofielen gebruikt om een voorbeeld te bekijken van hoe je afbeeldingen eruitzien wanneer ze op het papier van je keuze worden geprint.