Wie ontvangt ordermeldingen en track-and-trace: mijn koper of ik?

De verkoper

Zodra we een order als verzonden markeren, wordt de status van de afhandelingsorder in je creativehub-account bijgewerkt. Gebruik je Shopify, dan zetten we de orderstatus in Shopify automatisch op ‘fulfilled’ (afgehandeld). Je krijgt ook een e-mail met de melding dat de order is verzonden. Die ziet er zo uit:

De klant van de verkoper

Je klant ontvangt een e-mail van ons verzendprogramma, Shippy Pro. Die is niet voorzien van theprintspace-branding, maar van de naam Art Prints. In deze e-mail staat de track-and-trace-code van de zending. Zo ziet die eruit: