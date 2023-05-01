Moet ik mijn order in mijn webshop als afgehandeld markeren?

Wanneer je op je website een print verkoopt, wordt de order in je orderlijst gemarkeerd als ‘niet afgehandeld’ (unfulfilled) of een vergelijkbare term. Dit is de standaard orderstatus op de meeste e-commerceplatforms.

Geen zorgen, wij ontvangen de order gewoon; de status in je webshop speelt zelfs helemaal geen rol in het afhandelingsproces.

Hoe je je orderlijst beheert, bepaal je zelf. Je kunt de order direct als afgehandeld markeren, en sommige platforms zoals Shopify kunnen dit automatiseren. Of je markeert je orders als afgehandeld zodra wij je het track-and-tracenummer mailen. Je kunt de order desgewenst zelfs op niet afgehandeld laten staan. Wij handelen de order in alle gevallen af.

Let op: je koper ontvangt vaak een e-mail wanneer je de order als afgehandeld markeert. Ook dit kun je instellen in je accountinstellingen.