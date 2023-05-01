Moet ik voor elke formaatvariant een apart bestand uploaden?

Nee, je uploadt één bestand. Dat moet de grootste versie van het bestand met de hoogste kwaliteit zijn die je hebt, als JPEG of TIFF. De creativehub-webapp schaalt het bestand automatisch naar de optimale resolutie voor elke printvariant die je hebt aangemaakt, en print het wanneer je een order ontvangt. Het bestand wordt niet bijgesneden, dus alle varianten hebben dezelfde beeldverhouding als het originele bestand.

Je kunt je bestand kleurbeheren door het te voorzien van het juiste kleurprofiel voor het papier en printtype van je product. Klik hier voor meer over kleurbeheer.