Hoe breed maak je de randen van een fine art print?

Als je randen toevoegt aan een afbeelding voor een kunstprint, hangt de breedte van de randen af van je persoonlijke voorkeur en de uitstraling die je wilt bereiken. Denk wel na over de sfeer of toon die je wilt zetten. Brede, stevige randen kunnen een gevoel van drama geven, terwijl dunne randen subtieler, ingetogener en eigentijdser zijn.



Als globale richtlijn:



Voor eigentijdse randen neem je de kortste zijde, de breedte of de hoogte. Bij staande afbeeldingen is dat de breedte, bij liggende afbeeldingen de hoogte. Voeg aan elke kant een rand toe van 4 of 5% van de totale breedte of hoogte. Voeg daarna dezelfde randbreedte toe aan de andere zijden van de afbeelding, zodat de rand rondom gelijk is. Voor klassieke randen neem je de hoogte en voeg je bovenaan een rand toe van 7% van de hoogte, en onderaan 13%. Voeg aan elke zijkant 5% toe.

Eigentijds

Klassiek

Let op: dit zijn geen vaste regels. Het bovenstaande is een richtlijn, maar je wilt het zelf op het oog beoordelen om te vinden wat goed voelt. Noteer dat vervolgens, zodat je het consequent toepast op al je werk. Goed om te weten: als je prints bij ons bestelt, en als je printproducten instelt voor dropshipping, kun je randen toevoegen in onze software.