Voor welke landen kan ik belastingen vooraf betalen (DDP)?

Met onze dropshippingservice kun je ervoor kiezen om de omzetbelasting (GST) voor het bestemmingsland van je zending vooraf te betalen. Dit heet Delivery Duty Paid (DDP). Lees hier hoe je dit in je account instelt.

Deze DDP-service is beschikbaar voor e-commerceorders naar:

Canada

Noorwegen

Australië

Nieuw-Zeeland

IJsland

Zwitserland

GST wordt berekend over de som van de product- & verzendkosten, behalve in Canada, waar over de verzendkosten geen GST wordt geheven. Elk land heeft zijn eigen GST-tarief; je vindt die in de voorbeeldkosten via de link hieronder.

Daarnaast rekenen we administratiekosten van DHL aan van ongeveer 7 € (£6, omgerekend voor accounts in $/€). De totale kosten voor de verkoper zijn dus GST + administratiekosten.

Als DDP is geactiveerd, wordt het toegevoegd aan onze afhandelingskosten en apart vermeld op je factuur. Gebruik de voorbeeldkosten hieronder om de kosten van DDP te begrijpen.

Bekijk deze voorbeeldprijzen voor DDP