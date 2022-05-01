Welke productafbeeldingen worden geïmporteerd naar mijn webshop?

Wanneer je producten naar je webshop importeert, heb je de optie om een voorbeeldafbeelding op schaal te importeren van dat product, zodat je klanten zich het kunstwerk beter kunnen voorstellen.

Er zijn twee soorten voorbeeldafbeeldingen, die we importeren op basis van het formaat van je kunstwerk. Dit zijn ze:

Lange zijde – tot 20 inch (508 mm)

Is de lange zijde van de print korter dan 20 inch (508 mm), dan importeren we deze afbeelding:

Lange zijde – langer dan 20 inch (508 mm)

Is de lange zijde van de print langer dan 20 inch (508 mm), dan importeren we deze afbeelding:

Je mag deze voorbeeldafbeeldingen verwijderen en vervangen door je eigen voorbeeldafbeeldingen. Dat heeft geen invloed op het doorsturen van je order naar ons productiesysteem.