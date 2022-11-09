Hoe pas ik verkoopinstellingen toe op de bestanden die ik wil verkopen?

Instellingen toepassen op je producten zoals formaat, prijs, papiersoort en beperkte oplage, zodat ze kunnen worden verkocht in je webshop.

Stap 1: Log in en upload je bestanden

Om deze instellingen toe te passen op je bestanden, log je in op je creativehub-account of meld je aan voor je gratis account.

Als je bestanden nog niet zijn geüpload, kies je de bestanden die je wilt verkopen en upload je ze naar je creativehub-account.

Klik hiervoor op de knop ‘Uploaden’ in het rechtermenu of sleep je bestanden naar het browservenster van creativehub.

Let op, verkoopinstellingen kunnen alleen worden toegepast op de bestandstypen die we afdrukken: JPEG, PNG en TIFF.

Stap 2: Selecteer de bestanden die je wil verkopen

Klik in je creativehub-account op de optie ‘Bestanden’ in het linkermenu en selecteer vervolgens het bestand of de bestanden die je wilt verkopen in je Shopify-winkel door het selectievakje linksboven in elk bestandsvoorbeeld te gebruiken.

Klik vervolgens op de optie ‘Verkopen als afdruk’ in het rechtermenu.

Kies de instellingen voor prijs, formaat en papiersoort

Je bent nu op de pagina ‘Verkopen als afdruk’. Klik op de knop ‘+ Afdrukken toevoegen’ om de gewenste instellingen toe te passen. Pas vervolgens de volgende instellingen toe: