Beste website templates voor galeries: kunst online verkopen

Samenvatting

We raden je aan dit artikel helemaal te lezen voor ons advies over het kiezen van het beste template voor je online kunstwinkel. Wil je toch snel advies, dan heb je het hier:

Platform Het beste voor Template-aanbeveling 1 Template-aanbeveling 2 Shopify Bijna alles! Het is ons favoriete platform. Makkelijk op te zetten en goede templates. De beste e-commercefuncties in zijn klasse. Baseline ($280) Studio (gratis) Squarespace Goed om mee te beginnen, een aantal degelijke templates. Niet aanbevolen voor galeries WordPress/ WooCommerce De grootste keuze aan templates. Flexibiliteit in ontwerp en aanpassingen. Niet het makkelijkst op te zetten, maar er zijn veel webontwikkelaars die kunnen helpen. ART ($69) Arte ($69)

Aan de slag

Dit artikel neemt je mee door een aantal van de beste templateontwerpen voor galeries, dat wil zeggen sites die het werk van meerdere kunstenaars tonen en verkopen.

Ben je een individuele kunstenaar, dan kun je sommige van deze templates mogelijk ook gebruiken, maar kijk vooral naar ons bijbehorende artikel over de beste website templates voor kunstenaars om kunst online te verkopen.

Galeries verschillen van individuele kunstenaars doordat ze meestal aparte pagina’s of collecties nodig hebben voor elke kunstenaar die ze vertegenwoordigen, en daaronder subcategorieën voor de verschillende projecten van die kunstenaar. De architectuur van galeriesites is daardoor anders.

Sitearchitectuur kunstenaar Sitearchitectuur galerie

De templates die we op Shopify en Squarespace hebben gevonden, lijken maar één niveau van collecties te hebben. Je kunt kunstwerken dus groeperen per kunstenaar, tentoonstelling of project, maar niet eerst per kunstenaar en daarna per tentoonstelling of project. We horen graag van iedereen die er een heeft gevonden die dit wel toestaat. Voor sommige galeries is dit overigens geen probleem, omdat ze hun werken van nature chronologisch indelen in drops, tentoonstellingen en projecten en dat tweede niveau niet nodig hebben. Heb je die functionaliteit wel nodig, dan raden we WordPress en WooCommerce aan, omdat je daarmee de flexibiliteit hebt om elke architectuur te bouwen die je nodig hebt.

Voordat we naar de aanbevelingen gaan, is het heel belangrijk om te weten dat je bij het bekijken van deze templates verder moet kijken dan de kleuren en lettertypes. Je kijkt naar de manier waarop producten en pagina’s zijn gegroepeerd, de beschikbare paginatypes in het template en de structuur van de site. Kleuren, lettertypes en knopstijlen zijn natuurlijk makkelijk aan te passen aan die van jou. Tot slot kun je ook de verhoudingen van afbeeldingen aanpassen, maar ook hier moet je bedenken of een andere beeldverhouding in de paginastructuur past.

Aanbevolen galerietemplates voor Shopify

Shopify werkt goed als complete alles-in-één-site, of als winkelgedeelte van een grotere site op een subdomein, zoals shop.jouwsite.nl

We bevelen Shopify aan boven elk ander platform, vooral voor bedrijven (in tegenstelling tot individuele kunstenaars), omdat de e-commercefuncties en eenvoudige afrekenopties ongeëvenaard zijn.

Optie 1: Baseline

We vinden het Baseline-thema goed, hoewel we beseffen dat het een heel gedurfd ontwerp is. Dit template heeft letterlijk alles wat je nodig hebt voor een complete alles-in-één-galeriewebsite, en met wat uitkleden (wat makkelijk is) kan het ook het winkelgedeelte van een grotere site zijn. Het kost $280, maar daarvoor krijg je het complete pakket.

De homepage heeft veel mooie elementen om uit te kiezen, waaronder een hero-lijst met kunstenaars of deze coole, automatisch afspelende videosectie die de aandacht trekt.

Je kunt ook aparte collectiepagina’s per kunstenaar maken.

Dit template gaat ook goed om met afbeeldingen van verschillende verhoudingen, en de beeldcontainers zijn mooi vormgegeven.

Bekijk deze mooie redactionele sectie om de werken context te geven

De CTA’s om je nieuwsbrief op te bouwen zijn heel duidelijk. Dat is essentieel, want e-mail is een heel sterk kanaal voor e-commerceconversies en onmisbaar om diepe, langdurige relaties met verzamelaars op te bouwen.

Qua ontwerp kun je het makkelijk aanpassen aan jouw stijl door kleuren, lettertypes enzovoort te veranderen, zeker met hulp van een webdesigner. Nu gebruikt het een heel gedurfde, in-your-face stijl, maar die is vrij makkelijk te verzachten door een aantal sterkere elementen weg te halen, sommige lijnen dunner te maken, een minder hard lettertype te kiezen en het kleurenschema zachter te maken.

Optie 2: Blockshop We zijn ook dol op Blockshop als template, dat opnieuw je volledige site kan vormen. Kijk hoe een van onze klanten dit template met geweldig resultaat heeft aangepast tot een fantastische alles-in-één-site en -winkel: This is Rude. Website van RUDE Rude zijn duidelijk uitstekende ontwerpers met een heel sterk visueel merk, maar dit laat echt zien hoe je, als je een goed oog voor design hebt of een ontwerper inhuurt om een template aan te passen, een template echt eigen kunt maken, zonder de enorme kosten van iets vanaf de grond bouwen. Blockshop heeft zoveel mooie elementen om je perfecte site te maken. Bijvoorbeeld: De navigatie is flexibel, zodat je je kunstwerken op verschillende manieren kunt indelen: per kunstenaar, per tentoonstelling, per datum van de printdrop, per project enzovoort. Er zijn veel flexibele opties voor homepagesecties, zodat je projecten of collecties kunt tonen. Het heeft een mooie redactionele sectie waar je over je projecten kunt schrijven en je werk in context kunt plaatsen. Optie 3: Studio Zoek je alternatieven, probeer dan het meer decoratieve Studio-template, dat ook nog eens gratis is! Dit template kan heel goed dienen als winkel naast een bijbehorende website (op een subdomein), of als zelfstandige site functioneren. Dit zijn de kenmerken van Studio: De homepage voelt zacht en strakker aan, met een mooie slideshow van werken De indelingsmogelijkheden zijn gevarieerd: je kunt kunstwerken ordenen per kunstenaar, per soort werk of op elke andere manier die je wilt. De beelden zijn de helden! Plus heel goede redactionele elementen

Optie 4: Icon

Tot slot zijn we dol op het Icon-thema voor galeries op Shopify. Het heeft een op e-commerce gerichte stijl met mooie grote afbeeldingen direct op de homepage.

We vonden ook de menustructuur met afbeeldingen een mooie manier om mensen aan te moedigen verder te kijken.

Aanbevolen galerietemplates voor Squarespace

We bevelen Squarespace niet aan voor galeries. Het mist de complexere architectuuropties die nodig zijn voor een complete alles-in-één-site met grote groepen productlijnen en subcategorieën daarvan. Heb je al een site en zoek je een winkel voor op een subdomein, dan raden we altijd Shopify of WordPress aan. Heb je een beperkt aanbod, zonder de noodzaak om het op verschillende manieren in categorieën en subcategorieën in te delen, dan kan Squarespace voor je werken. Daarom vinden we Squarespace beter geschikt voor een individuele kunstenaar. Voor een lijst met aanbevelingen voor de individuele kunstenaar lees je ons artikel daarover.

Optie 1: Skyloop

Ga je met je galerie toch voor Squarespace, dan kun je Skyloop proberen. Het heeft een mooie uitstraling en, belangrijker nog, een zijmenu op de winkelpagina om makkelijk door de verschillende categorieën te bladeren, bijvoorbeeld de verschillende kunstenaars, printdrops of tentoonstellingen. De preview-site is opgezet als kinderkledingwinkel, maar de menustructuur begrijp je uit deze screenshot:

Dit zijmenu is handig omdat het, als je lijst met projecten, tentoonstellingen of printdrops in de loop van de tijd groeit, die groei kan opvangen door naar beneden door te lopen. Wordt de lijst na verloop van tijd te lang, dan kan dit wat lang en onhandig worden. Ook de opties voor redactionele content zijn hier gewoon de standaardopties van Squarespace.

Optie 2: Alameda

Alameda is een andere optie om te overwegen. Ook dit heeft een strak ontwerp, maar lijkt beperkter in de menuopties, omdat het menu zich over de bovenkant van de pagina uitstrekt.

Let op: veel Squarespace-templates gebruiken uniforme rasters voor de beeldcontainers, met dezelfde verhoudingen. Het Alameda-template hierboven is daar een voorbeeld van. Fotografen kunnen hier moeite mee hebben, omdat ze liggend en staand fotograferen en vaak verschillende verhoudingen gebruiken. Deze templates passen de afbeeldingen door bijsnijden automatisch in de standaardcontainer. Het is eenvoudig aan te passen hoe de afbeelding in een container verschijnt, zodat ze toch in hun oorspronkelijke verhouding worden getoond. Hoe je dat doet, leggen we uit in ons andere artikel: De beste website templates voor kunstenaars om kunst online te verkopen.

Aanbevolen galerietemplates voor WooCommerce/ WordPress

Kies je voor WordPress, dan gebruik je WooCommerce voor de e-commercefunctionaliteit. Dat omvat je winkelwagen, productpagina’s en alle betaal- en backendfuncties die je nodig hebt om te verkopen en bestellingen af te handelen.

Net als met Shopify en Squarespace integreert theprintspace naadloos met je WooCommerce om de afhandeling van je fine art prints automatisch te regelen: we versturen ingelijste en niet-ingelijste prints in verpakking met jouw branding, inclusief mooie certificaten voor gelimiteerde edities met jouw merk!

Kies je WordPress-template via WordPress-thema’s, bijvoorbeeld op ThemeForest, en integreer daarna een template voor de winkel met een WooCommerce-thema.

Optie 1: ART

De eerste templateset die we aanbevelen is een WordPress-thema met de naam ART. We zijn gewoon dol op dit themapakket. Het kost maar $69 en komt met een enorme set kant-en-klare lay-outs, voor galeries én individuele kunstenaars. Je kunt je werk groeperen per kunstenaar, tentoonstelling of hoe je maar wilt. Wat je ook nodig hebt, deze templateset kan het! Er zijn ook viewing rooms, een supercoole manier om je kunst in context te plaatsen. Hieronder een rondleiding door dit mooie, veelzijdige template:

Optie 2: Arte

Een ander thema dat we goed vinden is Arte. Dit kost $69, wat redelijk is. Het is een strak en minimalistisch thema dat de beelden absoluut laat opvallen. Het heeft een aantal mooie tekstopties die om afbeeldingen en video heen kunnen staan. Dat is ideaal om ondersteunende context te schrijven die je potentiële verzamelaars echt aanspreekt.

Nu is het tijd om in actie te komen, dus waar wacht je op? Succesvolle kunstenaars en fotografen kiezen voor actie in plaats van uitstel, en de online kunstboom wacht niet op jou. Lees het artikel hieronder en reserveer 3 dagen om je site online te krijgen!