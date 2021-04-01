Verkoop kunst online met wereldwijde dropshipping
Automatiseer je online kunstverkoop met onze print-on-demand dienst. Jij verkoopt via Shopify, wij dropshippen bekroonde fine art & foto prints direct naar je klanten.
Automatiseer je online kunstverkoop met onze print-on-demand dienst. Jij verkoopt via Shopify, wij dropshippen bekroonde fine art & foto prints direct naar je klanten.
✅ Bij het verkopen heb je prints nodig van galeriekwaliteit die snel je klanten kunnen bereiken.
✅ We bezorgen je kunst echt overal! En bovendien is onze dienst volledig CO2-neutraal.
Kies uit 7 papiersoorten, van rijk aan textuur tot glad en glanzend.
Kies uit 4 professionele archivale fotografische papieren.
Onze snelle en vriendelijke dienst garandeert elke keer de perfecte print.
We bieden naadloze integratie met toonaangevende e-commerce platforms. Heb je een eigen website? Geen probleem, ga aan de slag met onze print API.
Onze twee decennia als toonaangevende fine art-drukkers betekent dat we begrijpen wat dat inhoudt. De sleutel is om het fine art-product van de hoogste kwaliteit op tijd te leveren, met responsieve en behulpzame klantenservice ter ondersteuning als er iets misgaat.
Jouw artistieke merk is belangrijk voor ons. We behandelen het als ons eigen merk, en daarom worden we vertrouwd door veel van ’s werelds toonaangevende kunstenaars, archieven, collectieven, galerieën en mediabedrijven.
We hebben fulfilment in het VK, de VS en Duitsland. Dit betekent dat bij bestellingen van alleen prints of dropship-bestellingen van ingelijste werken die naar klanten in het VK, de VS of de EU worden verzonden, geen extra invoerkosten in rekening worden gebracht. We sturen de fulfilment automatisch door op basis van de verzendbestemming.
Gemakkelijke manier om kunst online te verkopen
Klaar om kunstprints online te dropshippen? Maak vandaag nog gratis een account bij ons aan.Account Aanmaken
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