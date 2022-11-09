Hoe ziet het certificaat van beperkte oplage eruit die de klant ontvangt?

Bekijk een voorbeeld van het beperkte oplagecertificaat dat bij je afdrukverkoop is inbegrepen en ontdek waar je deze kunt bekijken in creativehub.

Aan de slag

Voordat je een voorbeeld van je gepersonaliseerde beperkte oplagecertificaat kunt bekijken, moet je je artiestennaam en merk hebben toegevoegd aan je ‘Kunstwinkel-instellingen’.

Klik hier om te zien hoe je deze informatie toevoegt.

Een voorbeeld van je beperkte oplagecertificaat

Om een voorbeeld van het certificaat te bekijken, log je in op creativehub en klik je op je naam in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer vervolgens ‘Instellingen voor kunstwinkel’ in het vervolgkeuzemenu.

Scrol omlaag naar ‘Merk voor certificaten’ en klik op ‘Certificaatvoorbeeld’.

Je wordt dan naar een tabblad geleid waar je certificaatvoorbeeld wordt weergegeven.