Wat zijn de afhandelingskosten van creativehub-dropshipping?

Wanneer je een verkoop doet in je webshop, brengen we jou als verkoper de afhandelingskosten in rekening. Die bestaan uit:

Printkosten

Dit zijn onze standaardprintkosten plus 20% om de extra kosten van deze service te dekken, zoals het printen van gratis certificaten, het boeken van koeriers of porto, het bijhouden van gelimiteerde edities, de opvolging door de klantenservice en gratis vervangende prints als dat nodig is. Een A3 kost dus bijvoorbeeld ongeveer 3,70 € ($4,04) extra, in totaal ongeveer 22 € ($24,27) exclusief omzetbelasting.

Verzendkosten

We rekenen onze standaardverzendkosten op basis van de bestemming van de order. Klik hier om deze tarieven te bekijken. Je bent vrij om op je website elk gewenst verzendtarief te rekenen.

Meer over het betaalproces bij dropshippingorders voor kunstprints lees je in dit artikel.