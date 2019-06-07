We gebruiken alleen de beste duurzame materialen en massieve houtsoorten in ons aanbod, van luxueuze eigentijdse baklijsten in notenhout tot weelderige traditionele eikenlijsten, met optionele passe-partouts en antireflecterend glas.
Fine art inlijstingen voor fotografen en kunstenaars
Een professionele kunst inlijsting wordt gemaakt met behulp van de allerbeste hoge-definitie apparatuur en de beste materialen.
Waarom kiezen voor een handgemaakt galerij frame
Natuurlijke materialen
We gebruiken alleen massief hout uit duurzame bronnen en we gebruiken geen fineer, MDF of een ander type samengesteld materiaal.
Gelijmde, vastgezette en afgedichte hoeken
Elke hoek wordt zorgvuldig gelijmd, verzegeld en geschuurd tot aan de verbinding om een volledig naadloos en glad gevoel te krijgen.
Handgemaakt op maat
Wij maken lijsten in elk formaat volgens jouw exacte specificaties; alle lijsten zijn met de hand gemaakt en afgewerkt.
Geen archivering of zuren
Al onze frames gebruiken 100% zuurvrije materialen en zijn FSC-gecertificeerd. We garanderen de kwaliteit en archiefeigenschappen van elk frame dat we maken.
Stappen
Er zijn 5 stappen om een galerij kader te kiezen.
1. Lijststijl
2. Lijstprofiel
3. Passe-partout
4. Glas
5. Ophangsystemen
Stap 1
Kies een framestijl
Kies uit vier verschillende lijsttypen, van klassiek tot hedendaags. Je print wordt op foamex gemonteerd zodat hij plat in de lijst ligt, maar als je niet wilt dat we dit doen, laat het ons dan weten in het opmerkingenveld voordat je de bestelling afrondt.
framing en vorming gids
Traditioneel frame
Op zoek naar iets klassieks? De standaard is ons meest populaire en veelzijdige frametype, passend bij alle kunststijlen. Wij bieden lijstwerk voor je budget.
Zwevend frame
Wil je een opvallende moderne presentatie? Stel je voor dat je kunstwerk wordt gepresenteerd met een ruimte tussen het werk en het lijstwerk alsof het binnen het kader zweeft.
Dieplijst
Met dit open frame zit je gemonteerde afbeelding iets verzonken onder de voorkant van het frame voor een prachtig minimalistisch gevoel.
Dieplijst
Voeg een beetje diepte, schaduw en aanwezigheid toe aan je illustraties. Dit diepere frame creëert een ruimte tussen het glas en de print voor een eigentijdse uitstraling.
Lijststijl:
Stap 2
Kies je lijst
Voor elk lijsttype bieden we verschillende lijstprofielen, elk in meerdere kleuren, vormen en afwerkingen. Heb je hulp nodig bij het kiezen? Klik op het blauwe chaticoon rechtsonder op de pagina om contact op te nemen met onze klantenservice.
Eik
Voor warmte en toon is eik niet te verslaan. Dit natuurlijke massieve hout is een klassieke keuze, die de meeste afbeeldingen aanvult.
Beuk
Helder en soepel, met prachtige houtnerf. Beukenlijsten geven een lichte en warme stijl aan je kunstwerken voor een tijdloos natuurlijk houten frame.
Zwart
De klassieke keuze voor foto's en kunstprints. De diepe, satijnzwarte afwerking heeft een neutrale toon, vandaar de populariteit voor fotografische prints.
Wit
Ga je voor modern? Deze massieve, gladde witte afwerking is neutraal en licht en geeft een eigentijdse uitstraling, terwijl de aandacht op het werk zelf blijft.
Walnoot
Een moderne kijk op het klassieke houten frame. De diepe, rijke kleuren in onze Amerikaanse Black Walnut frame vormen de perfecte aanvulling op levendige kleuren.
Decoratief
Met deze sierlijke optie kun je beide kanten op, heel traditioneel of super eigentijds. Onze gladde, rijke, sierlijke gouden en zilveren lijstwerken benadrukken je afbeeldingen prachtig.
Lijstprofiel:
Stap 3
Kies een passe-partout
Passe-partouts zijn een optie voor traditionele lijsten. We bieden een reeks passe-partoutkleuren om je afbeelding aan te vullen of ermee te contrasteren. Ze worden op maat gesneden naar de gewenste afmetingen. Hieronder staan een paar passe-partoutstijlen om te overwegen.
passe-partout gids
Traditioneel passe-partout
Dit is een klassieke passe-partoutstijl die traditioneel door galerieën wordt gebruikt. Met een verzwaarde onderkant trekt het het focuspunt binnen de lijst omhoog, waardoor een uitgebalanceerde uitstraling ontstaat.
Modern passe-partout
Als je de primaire focus op je afbeelding wilt houden met een minimalistische passe-partoutstijl, dan is dit de juiste keuze. Dit passe-partout is dun en heeft aan alle zijden gelijke breedtes.
Extra breed passe-partout
Een extra breed passe-partout kan een zeer eigentijdse uitstraling geven, die vooral goed werkt bij vierkante afbeeldingen en kleinere beeldformaten.
Stap 4
Glas opties
Je kunt kiezen tussen standaard of premium glas. Onze premium optie is antireflecterend kunst glas van museum klasse en geeft een onzichtbare afwerking. Extra bescherming kan ook worden toegevoegd, met UV-bestendig glas.
Stap 5
Bevestigings opties
Afhankelijk van je lijst kun je D-ringen en koord, spiegelplaten of ophangbeugels toevoegen.
gids over bevestigingen
D-ringen en koord
D-ringen & koord maken het eenvoudig om je kunst op te hangen aan bestaande muurbevestigingen. Waarschijnlijk onze populairste hang optie.
Spiegel platen
Spiegel platen bieden een klassieke bevestigingsoptie en kunnen de stijl van sommige frame typen aanvullen. Ze zijn robuust en verhinderen het eenvoudig verwijderen van kunst van de muur.
Ophangbeugels
Band hangers zijn een nette bevestigingsoptie en moeten worden gebruikt voor grotere, zwaardere frames. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten die bij je kunstwerk passen.
Ophangsystemen:
Bestel vandaag
Bestel nu en je fine art lijst is binnen 10 werkdagen klaar. Je kunt hem ophalen in onze London Print Studio of rechtstreeks naar je laten verzenden.