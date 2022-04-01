Ik verkoop werk van meerdere kunstenaars: meerdere certificaten?

Ja, dat kan. Verkoop je kunstwerken van meerdere kunstenaars, dan kun je meerdere certificaten voor gelimiteerde edities instellen, met de naam en branding van elke kunstenaar. Lees dit artikel om te leren hoe je kunstenaarsnamen en branding toevoegt.

Zodra je kunstenaarsnaam en branding zijn ingesteld, koppel je die gegevens aan de bestanden die je als gelimiteerde editie wilt verkopen. Zo doe je dat:

Ga naar de afbeeldingen in ‘My Files’ of in het ‘Project’ waarin je ze hebt opgeslagen en selecteer een of meer afbeeldingen: Klik daarna op ‘Edit’ Kies in het venster de juiste kunstenaarsnaam en het juiste logo Klik op ‘Done’ zodra je de gegevens hebt geselecteerd

De geselecteerde kunstenaar wordt als maker van de afbeelding toegewezen en het certificaat gaat mee met zijn of haar naam en branding.