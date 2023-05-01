Hoe verkoop ik één kunstwerk in verschillende formaten?

Allereerst: we accepteren JPEG- of TIFF-bestanden om te printen.



Om één kunstwerk in meerdere formaten te verkopen, upload je je originele bestand in de hoogste kwaliteit. Je hoeft je bestanden niet te verkleinen of meerdere bestanden te uploaden. Zo kun je één product aanmaken met meerdere formaatvarianten.



Wanneer je je formaatvarianten instelt, schalen wij de print automatisch naar de juiste dpi (300) en de juiste afmetingen voor elke variant. Upload dus gewoon het grootste bestand dat je hebt en laat de rest aan ons over. Houd er rekening mee dat je bestand niet wordt bijgesneden: alle varianten krijgen dezelfde beeldverhouding als het originele bestand. Lees hier meer daarover.



Het enige moment waarop we je aanraden je bestand vóór het uploaden te bewerken, is wanneer het niet groot genoeg is om te printen in de formaten die je wilt verkopen. In dat geval kun je een upscalingdienst gebruiken om een bestand te maken dat groot genoeg is voor het grootste formaat dat je wilt printen, en dat uploaden. Upscaling zit in Adobe-producten, of je probeert een AI-upscalingdienst zoals deze.