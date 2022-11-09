Hoe werken betalingen bij kunstdruk verkoop?

Lees meer over de betalings- en orderverwerkingsprocessen voor verkoop van prints die worden verwerkt met creativehub.

Aan de slag

Er zijn een aantal verschillen tussen het ontvangen van betalingen van je klanten en voor het betalen van creativehub voor de afdrukverwerkingskosten bij de verkoop van je kunst via je webwinkel met behulp van theprintspace/creativehub.

Er zijn in wezen twee transacties die plaatsvinden tijdens het bestelproces:

Transactie 1: Klant en verkoper

De eerste transactie die plaatsvindt is tussen de klant en de verkoper. Dit gebeurt in je webshop en is alleen tussen verkoper en klant.

De klant betaalt de verkoper de verkoopkosten van het product, plus de verzendkosten die de verkoper heeft gekozen in de de instellingen van de webshop.

Dit wordt gestort op de account van de verkoper en vervolgens gestort op de gekozen bank die is ingesteld in de hoofdinstellingen van de webwinkel.

creativehub speelt geen rol in dit betalingsproces tussen klant en verkoper.

Transactie 2: Verkoper & creativehub

Wanneer een creativehub-product wordt verkocht in je webshop, detecteert creativehub dit automatisch via de unieke SKU-code.

De bestelling wordt vervolgens weer geïmporteerd in het productiemanagementsysteem van creativehub voor afhandeling in ons eigen printlab.

Wanneer je bestelling in ons productiesysteem binnenkomt, proberen we de productiekosten af te schrijven.

De productiekosten zijn de verzendkosten van en de kosten van de afdruk. Je kunt deze kosten zien wanneer je je afdrukverkoopinstellingen aanpast in creativehub. Deze kosten zijn niet hetzelfde als je Shopify verkoopkosten, die hoger zullen zijn omdat ze de winst van de verkoop omvatten.

Wij importeren alle bestellingen die je op een bepaalde dag na middernacht hebt gedaan. Als je bijvoorbeeld 1 verkoop hebt gedaan op 14 juni, wordt de bestelling na 00:00 uur op 15 juni in ons productiesysteem ontvangen.

Als je 50 verkopen op 14 juni zou doen, zou hetzelfde proces plaatsvinden. Dit gebeurt zodat we al je verkopen op een bepaalde dag kunnen groeperen in één factuur en je één keer per dag in rekening kunnen brengen.

Als je geen betaalkaart hebt toegevoegd voor de afleveringskosten, ontvang je een e-mail om je te laten weten dat een betaalkaart is vereist.

Klik hier voor meer informatie over hoe je een betaalkaart kunt toevoegen in creativehub.

Verwerken van de bestelling

Zodra wij de betaling voor de verwerkingskosten hebben ontvangen, wordt je bestelling ontvangen door ons productiemanagementsysteem. Wij streven ernaar bestellingen binnen 2-5 werkdagen af te drukken en te verzenden.

Je ontvangt een nieuwe e-mailmelding met trackinginformatie zodra de bestelling is verzonden vanuit onze studio. Hiermee kun je de bestelling markeren als ‘voldaan’ in je Shopify account en je klant informeren dat de bestelling is verzonden.

Probleemloos en commissie-vrij

creativehub en Shopify leveren beide een 100% probleemloze, commissie-vrije, geautomatiseerde service: jij kiest wat je wil verkopen, en wij zorgen voor de verwerking van afdrukken tot klantenservice.

Lees eens een paar van onze uitzonderlijke recensies van klanten!