Hoe bepaal je de prijs van je kunstprints voor online verkoop?

Aanbevolen printprijzen

We hebben voor jou een set aanbevolen minimumprijzen voor prints opgesteld, met winstmarges van 40% tot 80%. Deze prijzen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar de markt voor kunstprints, gecombineerd met onze ervaring met het dropshippen van fine art prints voor duizenden kunstenaars die met online printverkoop vrijheid in hun carrière hebben bereikt.

Deze aanbevolen prijzen komen overeen met de marktprijzen voor originele kunst van hoge kwaliteit, geprint volgens professionele fine art normen. Belangrijk om te weten is dat deze prijzen ook rekening houden met merkperceptie. Dat betekent prijzen vragen die passen bij een kwaliteitskunstmerk, want als je te weinig vraagt, daalt ook de perceptie van je kwaliteit. We hebben een heel artikel geschreven over hoe je merk de prijsstelling beïnvloedt, dat je hier kunt lezen.

De manier om een duurzaam kunstverkoopbedrijf op te bouwen is een premium product verkopen, en daar hoort ook een kwalitatieve levering bij. Daarom vinden we het belangrijk om ook verzendkosten te rekenen, gecombineerd met een waardebelofte zoals “Snelle, veilige DHL Express-levering”. Bekijk met het bovenstaande in gedachten de prijzen hieronder:

Printprijzen in GBP (£)

Bekijk hier de aanbevolen prijzen in GBP

Printprijzen in EUR (€)

Bekijk hier de aanbevolen prijzen in EUR

Heb je je kunst geprijsd, dan is de volgende stap de marketing van de lancering van je winkel. Dit is je kans om de kwaliteit van het werk, het vakmanschap, de creativiteit, je staat van dienst als kunstenaar, het productieproces, de kwaliteit van de printproductie en materialen, de persoonlijke branding en de gelimiteerde edities te communiceren, plus het feit dat onze service van begin tot eind CO2-neutraal is, wat betekent dat je kunstverkoop dat ook is! Al deze factoren bepalen en rechtvaardigen je prijzen, dus zorg dat je ze luid en duidelijk uitdraagt in je marketing. Gebruik onze gids hieronder om je winkel te lanceren.