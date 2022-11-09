Hoe ziet het verpakkingsmateriaal voor verzending eruit?

Hoe je een eigen merk kunt toevoegen aan je Shopify-otderverpakking.

Onze white label service

Wij bieden een white label service, wat betekent dat je een eigen merk op de verpakking kunt laten aanbrengen. Je kunt het merkt toevoegen aan het label en de factuur, en je bestelling wordt verzonden in een verpakking zonder merk, wat betekent dat er geen theprintspace of creativehub merkt aanwezig is.

Voeg je merk toe

Ga naar je kunstwinkel om dit in te stellen. Log in op creativehub en klik vervolgens op het profielpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina. Selecteer vervolgens ‘Instellingen’ in het vervolgkeuzemenu.

Vul de velden voor ‘Merk & winkeldetails’ in je ‘Kunstwinkel’ in.