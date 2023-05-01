Wat zijn creativehub-SKU’s en hoe werken ze?

Wanneer je verkoopinstellingen toepast op je printbestand, genereert creativehub een unieke SKU-code voor dat product of die variant. Deze SKU-code is in feite de schakel tussen het product op je website en het product in je creativehub-account.

Tijdens het importproces wordt elk product met deze SKU-code naar je website geïmporteerd. Plaatst een klant een order op je website, dan herkent creativehub het bestelde product aan de unieke SKU-code en verwerkt het juiste bestand voor het printen en verzenden.

Verwijder of wijzig je de SKU-code op je website, dan ontvangen wij je order niet. Lees hier wat je moet doen als dat gebeurt.