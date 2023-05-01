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Verzendkosten bij dropshipping: per order of per item?

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Zo rekenen we het aan jou door

De verzendkosten die we je bij de orderafhandeling in rekening brengen, gelden als volgt:

  • Bezorgkosten voor prints gelden per order, niet per print
  • Bezorgkosten voor ingelijste prints gelden per lijst, niet per order
  • Bij een combinatie van losse prints en ingelijste prints geldt de regel voor ingelijste verzending

De verzendtarieven die we rekenen vind je hier.

Voorbeelden

Met het bovenstaande in gedachten, een paar voorbeelden:

  • Plaatst je klant één order voor 5 prints, dan betaal je één keer het bezorgtarief voor alleen prints
  • Plaatst je klant één order voor 2 lijsten, dan betaal je de som van het bezorgtarief voor elke lijst
  • Plaatst je klant één order voor 1 lijst en 2 prints, dan betaal je één keer het bezorgtarief voor een lijst
  • Plaatst je klant één order voor 2 lijsten en 2 prints, dan betaal je de som van het bezorgtarief voor elke lijst
Bijgewerkt op oktober 2026

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