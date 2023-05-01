Verzendkosten bij dropshipping: per order of per item?

Zo rekenen we het aan jou door

De verzendkosten die we je bij de orderafhandeling in rekening brengen, gelden als volgt:

Bezorgkosten voor prints gelden per order, niet per print

Bezorgkosten voor ingelijste prints gelden per lijst, niet per order

Bij een combinatie van losse prints en ingelijste prints geldt de regel voor ingelijste verzending

De verzendtarieven die we rekenen vind je hier.

Voorbeelden

Met het bovenstaande in gedachten, een paar voorbeelden: