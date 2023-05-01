Waar vind ik mijn dropshippingorders in creativehub?

Je dropshippingorders verschijnen in je creativehub-account zodra ze naar het productiesysteem van theprintspace zijn gestuurd. Dat betekent dat je de orders van een bepaalde dag pas de dag erna in creativehub kunt zien. Dan zijn ze naar productie gestuurd.

Zo bekijk je de klantorders en hun status in creativehub:

Klik op je profielnaam/-icoon rechtsboven in je creativehub-account Kies ‘Art store settings’ in het uitklapmenu Kies ‘Store fulfilment’ in het menu links Hier kun je je orders op verschillende manieren bekijken. Gebruik het datumbereik om de orders van een bepaalde maand of week te zien, of zoek op orderstatus. Klik op ‘Update’ om je recente orders te bekijken

Status van de orderafhandeling

Je dropshippingorder doorloopt tijdens de afhandeling verschillende fasen. De laatste stand van zaken van je order vind je in het onderdeel ‘order status’ op de pagina ‘Store fulfilment’.

Dit zijn de statusmeldingen die je in je creativehub-account kunt zien:

New order (nieuwe order): we hebben je order ontvangen en naar ons productiesysteem gestuurd

(nieuwe order): we hebben je order ontvangen en naar ons productiesysteem gestuurd In Production (in productie): je order wordt geprint en verpakt voor verzending

(in productie): je order wordt geprint en verpakt voor verzending Dispatched (verzonden): we hebben je order verwerkt en naar je klant verzonden

(verzonden): we hebben je order verwerkt en naar je klant verzonden Card required (kaart vereist): je betaalgegevens ontbreken in je creativehub-account. We kunnen je order pas verwerken als er een betaalmethode aan je creativehub-account is toegevoegd. Zo voeg je een kaart toe, zodat we de betaling opnieuw kunnen proberen.

(kaart vereist): je betaalgegevens ontbreken in je creativehub-account. We kunnen je order pas verwerken als er een betaalmethode aan je creativehub-account is toegevoegd. Zo voeg je een kaart toe, zodat we de betaling opnieuw kunnen proberen. Payment failed (betaling mislukt): we kunnen je order niet verwerken omdat de betaling van de productiekosten vanaf je account is mislukt. Meestal los je dit op door je bank te bellen en deze betalingen te autoriseren. Daarna kunnen we de betaling één keer per dag opnieuw proberen.

(betaling mislukt): we kunnen je order niet verwerken omdat de betaling van de productiekosten vanaf je account is mislukt. Meestal los je dit op door je bank te bellen en deze betalingen te autoriseren. Daarna kunnen we de betaling één keer per dag opnieuw proberen. Suspended order (opgeschorte order): we kunnen je order niet verwerken. Dit kan een van de volgende drie oorzaken hebben:

Het verzendadres ontbreekt in de ordergegevens De SKU-code van het product op de website verschilt van de code die in je creativehub-account is aangemaakt De printoptie bestaat niet in je creativehub-account.

(opgeschorte order): we kunnen je order niet verwerken. Dit kan een van de volgende drie oorzaken hebben:

Lees hier meer over de orderstatusmeldingen.