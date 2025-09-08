Neem je merk mee op tour met een pop-up kunstshow
Social media start het gesprek. Een show in de echte wereld creëert blijvende emotionele connecties. Wij helpen kunstenaars zoals jij om hun merk wereldwijd uit te bouwen — en verzamelaars onder te dompelen in jouw creatieve wereld.
Creëer Diepere Connecties
In een digitale wereld zijn echte ervaringen zeldzaam — en onvergetelijk. Immersieve kunstshows laten een blijvende emotionele indruk achter en veranderen toevallige fans in levenslange verzamelaars.
Vergroot Je Bereik
Breng je kunst naar nieuwe steden, ontdek gepassioneerde nieuwe verzamelaars en bouw een wereldwijde community die veel verder reikt dan je volgers op social media.
Vergroot Je Verzamelaarsbasis
Verzamel e-mails bij elk evenement. Elke nieuwe abonnee is een stap richting een sterkere, veerkrachtigere carrière — gebouwd op directe relaties met je publiek.
Alles begint met het kiezen van de locatie voor je pop-ups, wat cruciaal is voor publieksgroei. Welke steden zullen het meest aansluiten bij jouw kunst?
We organiseren pop-ups wereldwijd, zodat jij de beste plek kunt kiezen om betrokkenheid en verkoop te stimuleren. Denk aan New York, Berlijn, Tokio — laten we de data gebruiken om de beste beslissing te nemen.