Waarom kan ik WooCommerce niet koppelen aan creativehub?

Anders dan onze andere integraties zoals Shopify & Squarespace is WooCommerce (WordPress) een zelf gehost opensourcesysteem, en daarmee een minder gecontroleerde omgeving.

Onze WooCommerce-service werkt volledig, maar door het bovenstaande kunnen er op jouw WordPress-site unieke instellingen actief zijn die conflicteren met ons koppelproces.

Kun je je WooCommerce-winkel niet koppelen, probeer dan de volgende 2 dingen:

Beveiligingsinstellingen van de server

Gebruik je een externe dienst zoals Cloudflare voor beveiliging, dan blokkeert die dienst waarschijnlijk de communicatie vanaf onze server via botdetectie of iets vergelijkbaars. Je kunt een uitzondering maken voor onze server, waarna de koppeling tot stand moet komen. Ons IP-adres is: 20.50.149.65

Permalink-instellingen

Wijzig de permalink-instellingen in de instellingen van je WooCommerce-site van ‘Eenvoudig’ (Plain) naar ‘Berichtnaam’ (Post Name):