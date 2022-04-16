Mijn order staat in creativehub als ‘suspended’ (opgeschort)

Kunnen we een order niet afhandelen omdat iets dat verhindert, dan staat de order in je creativehub-account als ‘suspended’ (opgeschorte order). Je krijgt er ook een e-mail over.

Er zijn 3 soorten opgeschorte orders:

(1) No Matching SKU (geen overeenkomende SKU). De order lijkt een order die wij voor je moeten afhandelen, maar de SKU-codes van het product worden niet herkend. Bij de opgeschorte order staat No Matching SKUs. Lees hier meer over dit probleem.

(2) Incomplete delivery address (onvolledig bezorgadres). Dit kan komen doordat je je klant in je webshop hebt laten afrekenen zonder expliciet een bezorgadres op te geven (we kunnen het factuuradres helaas niet als bezorgadres gebruiken, omdat die vaak bewust verschillen). Of doordat je je klant de optie “afhalen”, “click and collect” of iets vergelijkbaars hebt laten kiezen. Hoe dan ook: zonder bezorgadres kunnen we de order niet afhandelen.

Bij (1) of (2) kun je dit niet oplossen door het bezorgadres of de SKU aan de bestaande order toe te voegen, want we importeren de order maar één keer; ontbreekt er informatie, dan is de order in feite mislukt. Om het op te lossen moet je dus namens je klant opnieuw bestellen. Die order wordt dan als nieuwe order geïmporteerd, met alle informatie correct, zodat we hem kunnen afhandelen. Opnieuw bestellen kan via onze functie voor handmatige dropshippingorders.

(3) Unspecified error (niet-gespecificeerde fout). In 99% van de gevallen komt dit doordat de gelimiteerde editie in je creativehub-account is uitverkocht. Pas je edities in creativehub aan zodat er voorraad is om de order af te handelen. Daarna moet je namens je klant opnieuw bestellen. Die order wordt dan als nieuwe order geïmporteerd, met alle informatie correct, zodat we hem kunnen afhandelen. Opnieuw bestellen kan via onze functie voor handmatige dropshippingorders.



